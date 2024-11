HyperStrong gewinnt zwei internationale Designpreise für den HyperCube II

BEIJING, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- HyperStrong, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein kommerzielles und industrielles Energiespeicherprodukt, HyperCube II, zwei internationale Designpreise gewonnen hat: den French Design Award Gold und den American Good Design Award Silver. Diese Auszeichnungen unterstreichen das hervorragende Design von HyperStrong und sein unermüdliches Streben nach Innovation in der Energiespeicherbranche.

Der French Design Award, der von der International Award Association in Frankreich organisiert wird, würdigt globale Designinnovationen und bietet eine Plattform für die Präsentation außergewöhnlicher Designarbeiten. Die Auszeichnung des HyperCube II mit dem Gold Award wurde von einer Jury aus renommierten Designexperten und Professoren vergeben und steht für die herausragende Qualität, Kreativität und Integration von Technologie und Ästhetik.

Der American Good Design Award, der von der American International Design Award Association ins Leben gerufen und von der International Award Association vergeben wird, folgt einer strengen und vertraulichen Bewertung durch eine angesehene Jury aus Experten, Designdirektoren und Wirtschaftsführern verschiedener Branchen. Die Auszeichnung des HyperCube II spiegelt sein hervorragendes Design, seine Funktionalität und seinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Förderung von Innovationen wider.

"HyperCube II stellt die perfekte Synergie aus modernster Energiespeichertechnologie und erstklassigem Design dar", sagte Dr. Jianhui Zhang, Vorsitzender und CEO von HyperStrong. "Der Gewinn dieser beiden Auszeichnungen ist ein monumentaler Moment, der unser Engagement für die Entwicklung von Produkten bestätigt, die nicht nur technologisch fortschrittlich sind, sondern auch mit globalem Design übereinstimmen."

HyperCube II ist ein fortschrittlicher Außenschrank mit Flüssigkeitskühlung, der für gewerbliche und industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Mit seiner eleganten silbernen Metalloberfläche, den sechseckigen Lüftungsöffnungen und dem minimalistischen Design verbindet er Ästhetik mit Funktionalität. Die inhärente Sicherheit, der flexible Einsatz, der intelligente Betrieb und die außergewöhnliche Effizienz gewährleisten zuverlässige Energiespeicherlösungen für Unternehmen, die auf nachhaltige Energiepraktiken umstellen.

HyperCube II wurde in Zusammenarbeit mit Schneider Electric entwickelt und integriert fortschrittliche Digital- und Fertigungsprozesse. Es hat mehrere Zertifizierungen von TÜV NORD erhalten, die seine Zuverlässigkeit und hohe Leistung widerspiegeln.

Die doppelte Auszeichnung von HyperStrong ist ein weiterer Meilenstein in seinem Bestreben, die Energiespeicherlandschaft durch Innovation und Exzellenz neu zu definieren, und stärkt die Rolle des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen.

Informationen über HyperStrong

HyperStrong wurde 2011 gegründet und verfügt über 13 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie über mehr als 300 ESS-Projekte und 20 GWh Einsatz. Das Unternehmen bietet ein Portfolio von ESS-Produkten und Lösungen aus einer Hand für das gesamte Spektrum von Energieversorgungs-, gewerblichen und industriellen Anwendungen. Mit dem Aufbau von vier intelligenten Produktionsstätten, drei Forschungs- und Entwicklungszentren, zwei Testlabors und einem globalen Marketingzentrum unterstützt HyperStrong Kunden auf der ganzen Welt bei der Verwirklichung ihrer Ziele in den Bereichen Energiewende und Kohlenstoffneutralität.

Laut S&P Global Commodity Insights gehört HyperStrong zu den drei führenden BESS-Integratoren in Bezug auf die weltweit installierte Kapazität im Jahr 2023. Im Jahr 2024 wurde HyperStrong in drei aufeinanderfolgenden Quartalen in der BloombergNEF Energy Storage Tier 1 Liste geführt. Die Electric Energy Storage Alliance (EESA) hat HyperStrong drei Jahre in Folge zum führenden BESS-Anbieter nach Liefervolumen auf dem chinesischen Markt ernannt.

Weitere Informationen über HyperStrong finden Sie im Internet: www.hyperstrong.com oder verbinden Sie sich mit uns über LinkedIn.

