Hyphens Pharma obtient une licence dans six pays européens pour sa crème réparatrice et protectrice, Cerapro® MED

Cerapro ® est une crème brevetée qui abaisse le pH de la peau et qui est approuvée pour le traitement de la dermatite atopique en vertu du Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux ( Marquage CE)

Le lancement du produit est prévu pour 2026 sur six marchés européens, dont la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique.

SINGAPOUR, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Hyphens Pharma International Limited (« Hyphens Pharma », ou l'« entreprise », et avec ses filiales, le « Groupe »), le principal groupe pharmaceutique spécialisé et de santé grand public de Singapour, a le plaisir d'annoncer qu'il a accordé les droits de commercialisation de son produit innovant, Cerapro® MED Skin Barrier Cream, à Louis Widmer SA (« Louis Widmer ») par le biais d'un accord de licence, de fourniture et de commercialisation (« Contrat de licence sortante ») couvrant six pays européens, à savoir la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Conformément à l'accord de licence sortante établi avec Louis Widmer, Hyphens Pharma recevra un paiement initial accompagné de redevances habituelles sur les ventes.

La dermatite atopique, une forme courante d'eczéma, touche des millions de personnes dans toutes les tranches d'âge. L'élévation du pH de la peau et l'altération de la fonction de barrière cutanée sont les principaux facteurs de cette affection cutanée. Grâce à sa formulation brevetée, Cerapro® abaisse le pH de la peau et aide à restaurer la barrière cutanée. Approuvée en tant que dispositif médical portant le marquage CE dans le cadre du rigoureux règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR), Cerapro® offre une nouvelle option de traitement pour les patients souffrant d'eczéma. L'abaissement du pH de la peau favorise également le système de défense antimicrobien inhérent à la peau.

Dans le cadre de cette collaboration, Louis Widmer, une entreprise internationale de cosmétiques et de produits pharmaceutiques basée en Suisse et réputée pour ses produits dermatologiques de qualité depuis 1960, commercialisera et fera la promotion de Cerapro® auprès des dermatologues et des pédiatres sur les marchés convenus. Cette collaboration reflète la vision commune des deux entreprises, qui vise à fournir des produits scientifiques destinés à favoriser de meilleurs résultats pour les patients.

« Ce partenariat important avec Louis Widmer souligne notre engagement en faveur de l'innovation et des soins prodigués aux patients », déclare M. Lim See Wah, président-directeur général de Hyphens Pharma. « En tirant parti de la forte présence et de l'expertise de Louis Widmer dans le domaine de la dermatologie, nous souhaitons proposer Cerapro® aux patients en Europe tout en continuant à explorer de nouvelles opportunités de croissance. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Hyphens Pharma pour lancer Cerapro® sur nos marchés, offrant aux patients une solution cliniquement prouvée pour la dermatite atopique. Cerapro® sera le nouveau fleuron de notre gamme Remederm, qui est leader en Europe tant dans les magasins spécialisés que chez les médecins pour le soin des peaux sèches, très sèches et atopiques. », avance Mme Annemarie Widmer, PDG de Louis Widmer.

À propos de Hyphens Pharma International Limited

Hyphens Pharma International Limited et ses filiales (le « Groupe ») est le premier groupe pharmaceutique spécialisé et de santé grand public de Singapour, animé par la conviction que chacun mérite d'avoir accès à une meilleure qualité de vie.

Depuis son siège à Singapour, il maintient une présence directe en Malaisie, au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines, et étend ses activités à la Thaïlande, au Cambodge, au Brunei, au Bangladesh, au Myanmar, à Hong Kong S.A.R. et à Oman. Ses cinq entités clés, Hyphens Pharma, DocMed Technology, Ocean Health, Novem et Ardence Aesthetics, collaborent pour renforcer nos trois piliers stratégiques : les produits pharmaceutiques et l'esthétique médicale, les marques de distributeur, et les plateformes numériques et la pharmacie en ligne.

Outre la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques spécialisés sur certains marchés de l'Asie du Sud-Est grâce à des partenariats exclusifs avec des marques mondiales, le groupe développe et commercialise des produits dermatologiques et des compléments nutritionnels exclusifs. L'écosystème intégré du Groupe s'étend à un hypermarché médical et à une plateforme de pharmacie numérique, ce qui permet aux prestataires de santé de faciliter la délivrance des ordonnances et de fournir des médicaments directement aux patients.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.hyphensgroup.com.

À propos de Louis Widmer SA

Louis Widmer SA est une entreprise internationale suisse spécialisée dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. L'entreprise familiale, dont le siège se trouve près de Zurich, est connue pour ses produits de soins de la peau et dermatologiques d'excellence. Depuis sa création en 1960, Louis Widmer se consacre à la durabilité et à l'innovation.

L'entreprise se distingue par le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques et dermocosmétiques. Ses principaux domaines d'expertise sont, notamment, la peau sèche, l'acné, les troubles de la pigmentation, la cicatrisation des plaies, l'anti-âge et la protection solaire.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.louis-widmer.



