Hyphens Pharma otorga licencias de Cerapro® MED Skin Barrier Cream a seis países europeos

Cerapro® es una crema patentada que reduce el pH de la piel, aprobada para el tratamiento de la dermatitis atópica según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (Marca CE).

El lanzamiento del producto está previsto para 2026 en seis mercados europeos, entre ellos Suiza, Austria, Países Bajos y Bélgica.

SINGAPUR, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hyphens Pharma International Limited ("Hyphens Pharma", o la "Compañía", y junto con sus filiales, el "Grupo"), grupo líder de Singapur en productos farmacéuticos especializados y atención médica al consumidor, se complace en anunciar la cesión de los derechos de comercialización de su innovador producto, Cerapro® MED Skin Barrier Cream, a Louis Widmer SA ("Louis Widmer") mediante un acuerdo de licencia, suministro y comercialización ("Acuerdo de Licencia") que abarca seis países europeos: Suiza, Liechtenstein, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.

De conformidad con el Acuerdo de Licencia con Louis Widmer, Hyphens Pharma recibirá una comisión inicial y las regalías habituales sobre las ventas.

La dermatitis atópica, una forma común de eczema, afecta a millones de personas de todas las edades. El pH elevado de la piel y el deterioro de la función de barrera cutánea son factores clave de esta afección. Cerapro®, con su fórmula patentada, reduce el pH de la piel y ayuda a restaurar la barrera cutánea. Aprobado como producto sanitario con marca CE según el estricto Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR), Cerapro® ofrece una novedosa opción de tratamiento para pacientes con eczema. Reducir el pH de la piel también refuerza el sistema de defensa antimicrobiana inherente a la piel.

En el marco de esta colaboración, Louis Widmer, empresa internacional de cosméticos y productos farmacéuticos con sede en Suiza, reconocida por sus productos dermatológicos de alta calidad desde 1960, comercializará y promocionará Cerapro® entre dermatólogos y pediatras en los mercados acordados. Esta colaboración refleja la visión compartida de ambas empresas de ofrecer productos con respaldo científico que mejoren los resultados de los pacientes.

"Esta importante colaboración con Louis Widmer subraya nuestro compromiso con la innovación y la atención al paciente", afirmó Lim See Wah, presidente y consejero delegado de Hyphens Pharma. "Aprovechando la sólida presencia y experiencia de Louis Widmer en dermatología, nuestro objetivo es acercar Cerapro® a los pacientes en Europa, a la vez que seguimos explorando nuevas oportunidades de crecimiento".

"Nos entusiasma asociarnos con Hyphens Pharma para introducir Cerapro® en nuestros mercados, ofreciendo a los pacientes una solución clínicamente probada para la dermatitis atópica. Cerapro® será el nuevo producto estrella de nuestra línea Remederm, líder en Europa tanto en tiendas especializadas como entre médicos para el cuidado de la piel seca, muy seca y atópica", dijo Annemarie Widmer, consejera delegada de Louis Widmer.

Acerca de Hyphens Pharma International Limited

Hyphens Pharma International Limited y sus filiales (el "Grupo") es el grupo líder en Singapur en el sector farmacéutico especializado y de atención médica al consumidor, impulsado por la convicción de que todas las personas merecen acceso a una mejor calidad de vida.

Desde su sede en Singapur, mantiene presencia directa en Malasia, Vietnam, Indonesia y Filipinas, con un alcance extendido a Tailandia, Camboya, Brunéi, Bangladés, Myanmar, la RAE de Hong Kong y Omán. Sus cinco entidades clave —Hyphens Pharma, DocMed Technology, Ocean Health, Novem y Ardence Aesthetics— impulsan conjuntamente tres áreas de negocio principales: Productos farmacéuticos y estéticos médicos, Marcas propias, y Plataforma digital y farmacia electrónica.

Además de comercializar y distribuir productos farmacéuticos especializados en mercados seleccionados de la ASEAN mediante alianzas exclusivas con marcas líderes globales, el Grupo desarrolla y comercializa productos dermatológicos y suplementos para la salud patentados. El ecosistema integrado del Grupo se extiende a un hipermercado médico y una plataforma de farmacia digital, lo que permite a los profesionales sanitarios gestionar sin problemas las recetas y la entrega directa de medicamentos al paciente.

Más información disponible en www.hyphensgroup.com .

Acerca de Louis Widmer SA

Louis Widmer SA es una empresa internacional de cosméticos y productos farmacéuticos de origen suizo. Esta empresa familiar, con sede cerca de Zúrich, es conocida por sus productos de alta calidad para el cuidado de la piel y la dermatología. Desde su fundación en 1960, Louis Widmer se ha dedicado a la sostenibilidad y la innovación.

Se distingue por desarrollar, producir y distribuir productos farmacéuticos y dermocosméticos. Sus principales áreas de especialización incluyen la piel seca, el acné, los trastornos de la pigmentación, la cicatrización de heridas, el antienvejecimiento y la protección solar, entre muchas otras.

Más información disponible en www.louis-widmer .

