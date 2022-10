Hyundai Mobis a développé un module de communication 5G pour les véhicules autonomes et connectés

Hyundai Mobis garantit une technologie de contrôle intégrée pour un module de communication 5G et pour la V2X et s'apprête à entrer pleinement sur le marché de la conduite autonome et de la voiture connectée.

Un système de contrôle intégré pour une connexion ultrarapide est crucial pour le traitement d'importants volumes de données et les services en temps réel sur le futur marché automobile.

Mobis est prêt à offrir une expérience de mobilité différenciée en combinant les capteurs de véhicules autonomes existants et la technologie IVI avec la connectivité 5G et la V2X qui leur permet de se démarquer de la concurrence.

SÉOUL, Corée du Sud, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a annoncé être parvenu à développer un module de communication 5G révolutionnaire pour l'automobile, un élément essentiel pour la mise en place des services de mobilité d'avenir. Le module de communication 5G pour l'automobile est une technologie basée sur la connectivité mobile 5G conçue pour fournir des connexions ultrarapides, une latence ultra-faible et une hyperconnectivité. Il s'agit d'une technologie essentielle pour faire progresser la conduite autonome et le système connecté, basée sur le traitement d'un large volume de données et sur les connexions en temps réel.

Ce module de communication 5G combine une puce de communication, une mémoire, un circuit RF et un GPS ; l'entreprise prévoit d'exploiter cette technologie pour les services télématiques des véhicules connectés 5G.

La télématique fait référence à une technologie qui utilise un réseau de communications mobiles pour partager l'information sur les véhicules avec un centre de contrôle externe afin d'améliorer la sécurité, le confort et les expériences d'infodivertissement. Les principaux exemples de télématique sont le contrôle du véhicule à distance, les mises à jour OTA, le partage de données de trafic en temps réel et le eCall (un système d'appel d'urgence).

Hyundai Mobis entend toucher le public à l'échelle internationale avec une solution intégrée basée sur la technologie de communication V2X et sur sa dernière technologie de communication 5G.

La solution offre un large éventail d'applications pour une mobilité plus sécurisée et plus pratique pour les conducteurs : le partage entre véhicules des données enregistrées par les capteurs, la décélération automatique aux abords des écoles et le contrôle des véhicules en cas d'urgence. Elle n'en est toutefois qu'à ses débuts et est donc classée comme une technologie pour la mobilité d'avenir. Aujourd'hui, les constructeurs d'automobiles de luxe du monde entier font une véritable course à la R&D pour déployer une solution intégrée de technologie V2X 5G dans les voitures.

Joon-bae Choi, responsable du secteur connectivité & son chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Nous nous efforcerons de développer une technologie de mobilité différenciée qui combine la technologie V2X 5G intégrée avec les capteurs de véhicules autonomes existants et notre technologie IVI, ce qui nous donne un avantage concurrentiel sur nos concurrents. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis