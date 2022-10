Von Hyundai Mobis entwickeltes 5G-Kommunikationsmodul für autonome und vernetzte Fahrzeuge

Hyundai Mobis sichert sich die integrierte Steuerungstechnologie für ein 5G-Kommunikationsmodul und V2X und ist bereit, in großem Umfang in den Markt für autonomes Fahren und vernetzte Autos einzusteigen.

Ein integriertes Steuerungssystem für Ultra-Hochgeschwindigkeitsverbindungen ist entscheidend für die Verarbeitung großer Datenmengen und Echtzeitdienste im zukünftigen Automarkt.

Mobis soll ein differenziertes Mobilitätserlebnis bieten, indem die vorhandenen Sensoren für autonome Fahrzeuge und die IVI-Technologie mit 5G-Konnektivität und V2X kombiniert werden, um sie von der Konkurrenz abzuheben.

SEOUL, Südkorea, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis(KRX: 012330) Hyundai Mobis gab bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich ein bahnbrechendes 5G-Kommunikationsmodul für den Einsatz in der Automobilindustrie entwickelt hat, das für zukünftige Mobilitätsdienste von entscheidender Bedeutung ist. Das 5G-Kommunikationsmodul für den Einsatz in der Automobilindustrie ist eine Technologie, die auf der mobilen Konnektivität 5G basiert und für Ultra-Hochgeschwindigkeitsverbindungen, extrem niedrige Latenz und Hyperkonnektivität ausgelegt ist. Sie gilt als entscheidende Technologie für die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens und vernetzter Systeme, basierend auf Datenverarbeitung in großen Mengen und Echtzeit-Verbindungen.

Dieses 5G-Kommunikationsmodul kombiniert einen Kommunikationschip, einen Speicher, einen RF-Schaltkreis und GPS. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Technologie im Telematikdienst für 5G-vernetzte Fahrzeuge einzusetzen.

Telematik ist eine Technologie, die ein mobiles Kommunikationsnetzwerk nutzt, um Fahrzeuginformationen mit einem externen Kontrollzentrum auszutauschen und so mehr Sicherheit, Komfort und Infotainment zu bieten. Erstklassige Beispiele für Telematik sind Fernsteuerung von Fahrzeugen, OTA-Updates, Echtzeit-Verkehrsdatenaustausch und eCall (ein Notrufsystem).

Hyundai Mobis beabsichtigt, das globale Publikum mit einer integrierten Lösung zu erreichen, die auf der V2X-Kommunikationstechnologie und der neu entwickelten 5G-Kommunikationstechnologie basiert.

Die Lösung bietet eine breite Palette von Verkehrsanwendungen für mehr Sicherheit und Komfort für die Fahrer: Austausch von Sensordaten zwischen Fahrzeugen, automatisches Abbremsen in Schulzonen und Fahrzeugkontrolle in Notfällen. Diese befindet sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird daher als eine Technologie für die Zukunft der Mobilität eingestuft. Heute befinden sich Luxusautohersteller auf der ganzen Welt im Forschungs- und Entwicklungswettlauf, um eine integrierte 5G V2X-Lösung in Autos einzusetzen.

Joon-bae Choi, Leiter des Sektors Connectivity & Sound bei Hyundai Mobis, sagte: „Wir werden uns bemühen, eine differenzierte Mobilitätstechnologie zu entwickeln, die die integrierte 5G V2X-Technologie mit den vorhandenen Sensoren für autonome Fahrzeuge und unserer IVI-Technologie verbindet, was uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Konkurrenten verschafft."

