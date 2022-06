Hyundai Motor Group-Tochter Supernal präsentiert künftiges eVTOL-Passagiererlebnis auf der Farnborough International Airshow

Der FIA-Stand von Supernal hat die Nummer 1307 und befindet sich in der „Pioneers of Change"-Ausstellungshalle 1. Klicken Sie hier , um die News zur FIA und die Aktivitäten des Unternehmens vor Ort zu verfolgen. Dazu gehören Vorträge, das Sponsoring des FIA-Willkommensempfangs und ein Supernal Industry Day.

Kontakt zu Supernal und zur Hyundai Motor Group

An Interviews oder Standrundgängen interessierte Medienvertreter wenden sich bitte an Jennifer Darland, Leiterin Unternehmenskommunikation, unter [email protected] und [email protected] .

Zu den auf der FIA vertretenen Führungskräften gehören:

Jaiwon Shin , Präsident der Hyundai Motor Group und CEO von Supernal

, Präsident der Hyundai Motor Group und CEO Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group

Ben Diachun , Chief Technology Officer von Supernal

, Chief Technology Officer Mike Whitaker , Chief Commercial Officer von Supernal

, Chief Commercial Officer Jaeyong Song , Vizepräsident und Geschäftsführer der Hyundai Motor Group, Abteilung AAM

Teilnehmer, die an einem Treffen mit den Teams der Abteilungen Partnerschaften, Richtlinien, Lieferkette, Engineering oder F&E bei Supernal interessiert sind, wenden sich bitte an Adam Slepian, Leiter für Partnerschaften und Geschäftsentwicklung weltweit, unter [email protected] .

Informationen zu Supernal

Supernal (Su·per·nal) ist ein in den USA ansässiger Mobilitätsdienstleister, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise, wie sich Menschen bewegen, verbinden und leben, neu zu definieren. Wir entwickeln ein Advanced Air Mobility eVTOL-Fahrzeug und arbeiten daran, das unterstützende Ökosystem verantwortungsvoll mitzugestalten und es in bestehende Transitmöglichkeiten zu integrieren. Als Teil der Hyundai Motor Group sind wir sowohl eine neue Firma als auch ein etabliertes Unternehmen. Wir wollen unsere Tradition in der Automobilherstellung nutzen, um Advanced Air Mobility für die breite Masse zugänglich zu machen. Besuchen Sie www.supernal.aero für weitere Informationen und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838672/FIA__Supernal_Media_Alert__1.jpg

SOURCE Supernal