Supernal de Hyundai Motor Group présentera la future expérience passager en eVTOL au salon international de l'aéronautique de Farnborough

Pour entrer en contact avec Supernal et Hyundai Motor Group

Les médias qui souhaitent programmer des interviews ou des visites de stand peuvent contacter Jennifer Darland, directrice de la communication interne par email à [email protected] ou [email protected] .

Parmi les cadres supérieurs qui seront présents au FIA :

Jaiwon Shin , président de Hyundai Motor Group et PDG de Supernal

, président de Hyundai Motor Group et PDG de Supernal Luc Donckerwolke, directeur de la création de Hyundai Motor Group

Ben Diachun , directeur de la technologie de Supernal

, directeur de la technologie de Supernal Mike Whitaker , directeur commercial de Supernal

, directeur commercial de Supernal Jaeyong Song , vice-président et directeur général du département AAM de Hyundai Motor Group

Les visiteurs qui souhaitent rencontrer les équipes de partenariat, de politique, de logistique, d'ingénierie ou de R&D de Supernal peuvent contacter Adam Slepian, responsable international des partenariats et du développement commercial par email à [email protected] .

À propos de Supernal

Supernal (Su.per.nal) est un prestataire de services de mobilité basé aux États-Unis chargé de redéfinir la façon dont les gens se déplacent, se connectent et vivent. Nous développons un véhicule de mobilité aérienne avancée eVTOL et nous cherchons à cocréer un écosystème responsable pour l'intégrer aux transports en commun existants. Au sein de Hyundai Motor Group, nous sommes une entreprise à la fois nouvelle et bien établie ; nous prévoyons d'exploiter notre héritage de constructeur automobile pour rendre la mobilité aérienne avancée accessible au plus grand nombre. Consultez www.supernal.aero pour plus d'informations et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1838672/FIA__Supernal_Media_Alert__1.jpg

SOURCE Supernal