HYXI 2026 : conférence sur le lancement de nouveaux produits et les partenaires organisée aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- HYXI a organisé sa conférence sur le lancement de nouveaux produits et les partenaires pour l'Europe en 2026 aux Pays-Bas, réunissant près de 200 partenaires de toute l'Europe. Organisé dans l'un des marchés de la transition énergétique les plus actifs au monde, l'événement a marqué l'annonce de l'évolution de la marque HYXI, le lancement de deux produits phares et le dévoilement des lauréats de l'Installers Award 2025.

De HYXiPOWER à HYXI : La compétitivité internationale derrière l'évolution de la marque

HYXI Europe 2026 New Product Launch & Partners Conference

Début 2026, avec la mise en service d'un nouveau centre de fabrication et le déploiement de son 500 000e onduleur, HYXI a franchi une étape clé de son développement sur la scène internationale. Leo Liu, président de HYXI, a annoncé l'évolution de la marque de la société, en introduisant le nouveau nom de marque internationale HYXI (prononcé « High-See ») et en améliorant la proposition de la marque en « Smarter Energy for All » (une énergie plus intelligente pour tous).

« Cela reflète une évolution systématique des capacités de R&D, de fabrication, de qualité et de service international, marquant la transition de HYXI vers une nouvelle phase de développement global », a déclaré Leo Liu.

David Shen, directeur général du HYXI Overseas Business Center, a indiqué que l'évolution de la marque offrait « une expérience plus compétitive et plus cohérente, ainsi qu'une perspective de partenariat à plus long terme ».

Au cours de l'année écoulée, HYXI a renforcé sa présence en Europe, en nouant des partenariats avec plus de 50 partenaires régionaux et en s'implantant sur les principaux marchés d'Europe de l'Est. Au-delà de l'Europe, l'entreprise a établi des réseaux locaux en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, soutenus par plus de 1 000 partenaires.

HYXI Halo et HYXI Cloud : Solutions intégrées d'énergie intelligente

HYXI a dévoilé le HYXI Halo Plug-In AC-Coupled Micro ESS et la HYXI Cloud Smart Energy Platform pour le marché européen, formant ainsi un écosystème matériel et logiciel intégré.

HYXI Halo présente une conception modulaire de 3 kWh évolutive jusqu'à 18 kWh, délivre une puissance de 3 000 W, supporte jusqu'à 10 000 cycles de batterie et intègre une sécurité avancée et une gestion de l'énergie alimentée par l'IA.

HYXI Cloud fournit une plateforme unifiée de gestion de l'énergie intégrant le solaire, le stockage et les charges, permettant l'optimisation TOU, la participation VPP, les opérations intelligentes et la prise de décision pilotée par l'IA pour améliorer l'efficacité et la valeur à long terme.

Les prix Installers Award 2025 dévoilés

Au cours de l'événement, HYXI a organisé l'Installers Award 2025, qui récompense les meilleurs installateurs de la région du Benelux, le premier prix étant un Leapmotor EV. Dix installateurs ont été mis à l'honneur, Domogo et SolarFast ayant été nommés meilleurs installateurs de 2025.

Han Yin, président de HYXI Europe, a déclaré que HYXI approfondira sa coopération grâce à un portefeuille de produits compétitifs, à des services localisés et à un cadre de partenariat ouvert, afin de promouvoir une énergie plus intelligente dans toute l'Europe.

