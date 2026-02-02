HYXI 2026 Neue Produkteinführung und Partnerkonferenz in den Niederlanden

AMSTERDAM, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HYXI veranstaltete seine Europa 2026-Konferenz zur Vorstellung neuer Produkte und für Partner in den Niederlanden, an der fast 200 Partner aus ganz Europa teilnahmen. Die Veranstaltung fand in einem der weltweit aktivsten Märkte für die Energiewende statt und stand ganz im Zeichen der Bekanntgabe der Markenentwicklung von HYXI, der Einführung von zwei Flaggschiffprodukten und der Bekanntgabe der Gewinner des Installers Award 2025.

Von HYXiPOWER zu HYXI: Globale Wettbewerbsfähigkeit hinter der Markenentwicklung

HYXI Europe 2026 New Product Launch & Partners Conference

Anfang 2026 erreichte HYXI mit der Inbetriebnahme eines neuen Fertigungszentrums und der Auslieferung seines 500.000sten Wechselrichters einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Entwicklung. Leo Liu, Präsident von HYXI, gab die Markenentwicklung des Unternehmens bekannt, stellte den neuen globalen Markennamen HYXI (ausgesprochen „High-See") vor und aktualisierte das Markenversprechen zu „Smarter Energy for All" (Intelligentere Energie für alle).

„Dies spiegelt eine systematische Entwicklung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Qualität und globale Servicekapazitäten wider und markiert den Übergang von HYXI in eine neue Phase der globalen Entwicklung", sagte Leo Liu.

David Shen, Geschäftsführer des HYXI Overseas Business Center, merkte an, dass die Markenentwicklung „ein wettbewerbsfähigeres und konsistenteres Markenerlebnis sowie eine längerfristige, partnerschaftliche Perspektive" mit sich bringe.

Im vergangenen Jahr hat HYXI seine Präsenz in Europa gestärkt, Partnerschaften mit über 50 regionalen Partnern geschlossen und ist in wichtige osteuropäische Märkte expandiert. Über Europa hinaus hat das Unternehmen mit Unterstützung von über 1.000 Partnern lokalisierte Netzwerke in Südamerika, Australien, Afrika, dem Nahen Osten und Nordamerika aufgebaut.

HYXI Halo und HYXI Cloud: Integrierte intelligente Energielösungen

HYXI stellte das HYXI Halo Plug-In AC-gekoppelte Mikro-ESS und die HYXI Cloud Smart Energy Platform für den europäischen Markt vor und schuf damit ein integriertes Hardware- und Software-Ökosystem.

HYXI Halo verfügt über ein modulares 3-kWh-Design, das auf 18 kWh skalierbar ist, eine Leistung von 3.000 W liefert, bis zu 10.000 Batteriezyklen unterstützt und fortschrittliche Sicherheits- und KI-gestützte Energiemanagementfunktionen integriert.

HYXI Cloud bietet eine einheitliche Energiemanagementplattform, die Solarenergie, Speicherung und Lasten integriert und TOU-Optimierung, VPP-Teilnahme, intelligenten Betrieb und KI-gestützte Entscheidungsfindung ermöglicht, um die Effizienz und den langfristigen Wert zu steigern.

Installateurpreis 2025 verliehen

Während der Veranstaltung verlieh HYXI den Installateurspreis 2025, mit dem herausragende Installateure in der Benelux-Region ausgezeichnet wurden. Der Hauptpreis war ein Leapmotor-Elektrofahrzeug. Zehn Installateure wurden geehrt, wobei Domogo und SolarFast zu den Top-Installateuren des Jahres 2025 gekürt wurden.

Han Yin, Präsident von HYXI Europe, erklärte, dass HYXI die Zusammenarbeit durch ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio, lokalisierte Dienstleistungen und einen offenen Partnerschaftsrahmen vertiefen und so intelligentere Energie in ganz Europa vorantreiben werde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874558/1.jpg