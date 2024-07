HYZON CONCENTREERT ZICH OP KERNMARKTEN NOORD-AMERIKA EN AFVALVERWERKINGSINDUSTRIE EN ZET ACTIVITEITEN IN NEDERLAND EN AUSTRALIË STRATEGISCH STOP

Het Bedrijf zoekt verder naar nieuw kapitaal en het invoeren van marktleidende brandstofceltechnologie in Noord-Amerika

BOLINGBROOK, Ill., 9 juli 2024 /PRNewswire/ -- Hyzon (NASDAQ: HYZN) (Hyzon of het Bedrijf), een in de V.S. gevestigde fabrikant en wereldwijde leverancier van hoogwaardige waterstofbrandstofcelsystemen gericht op het leveren van emissievrije energie om de meest veeleisende industrieën koolstofvrij te maken, heeft vandaag aangekondigd dat het Bedrijf, nadat het zijn opties heeft overwogen en een analyse van de uitdagende marktomstandigheden in Europa en Australië heeft afgerond, zijn activiteiten in Nederland en Australië zal stopzetten.

In vergelijking met de Noord-Amerikaanse inspanningen om de waterstoftransitie en de invoering van emissievrije brandstofceltechnologie te versnellen, zegt Hyzon dat de overheidssteun voor brandstofcelaangedreven transport in Europa en Australië is afgenomen, en dat waterstofsubsidies in veel Europese landen zijn afgeschaft. Hyzon wil momenteel het potentieel behouden om terug te keren naar de Europese en Australische markten als leverancier van brandstofcelsystemen aan Original Equipment Manufacturers (OEM's).

"Ik wil mijn uiterste dank uitspreken aan onze toegewijde Europese en Australische teams die onvermoeibaar hebben gewerkt aan het bevorderen van de waterstoftransitie," zei Parker Meeks, Chief Executive Officer van Hyzon. "Dit was een complexe en moeilijke beslissing. Gezien de uitdagingen van het op de markt brengen van nieuwe technologie in een opkomende industrie, zijn we van mening dat we onze inspanningen moeten richten op de Noord-Amerikaanse markt en afvalindustrie en dat we toezicht moeten houden op onze testprogramma's voor grote wagenparken. Deze zullen deze zomer van start gaan," voegde Meeks toe.

In verband met de geplande exit-activiteiten verwacht het Bedrijf kosten te maken van ongeveer $ 17 miljoen, waarvan ongeveer $ 7 miljoen naar verwachting in contanten zal zijn. De kosten bestaan uit waardeverminderingen op voorraden zonder kasstroom van ongeveer $ 7 miljoen, personeelsgerelateerde kosten van ongeveer $ 3 miljoen, andere exitgerelateerde kosten van ongeveer $ 4 miljoen en bijzondere waardeverminderingen zonder kasstroom van ongeveer $ 3 miljoen. Het Bedrijf verwacht deze kosten te maken in het tweede en derde kwartaal van 2024 en de bijbehorende contante betalingen te doen in het derde en vierde kwartaal van 2024. Verder voorziet het Bedrijf dat het bepaalde verplichtingen niet langer zal hoeven na te komen, wat kan resulteren in non-cash winsten in het derde en vierde kwartaal van 2024. Het Bedrijf kan deze non-cash winsten nu nog niet inschatten.

Aanvraag Nasdaq Capital Market

Op 23 januari 2024 ontving het Bedrijf een brief (de "Kennisgeving") van het noteringskwalificatiepersoneel van The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq"). Hierin werd het Bedrijf medegedeeld dat het niet voldeed aan de minimum biedprijsvereiste zoals uiteengezet in Nasdaq Listing Rules 5550(a)(2) (de "Biedprijsregel") voor voortgezette notering. De Biedprijsregel vereist dat beursgenoteerde effecten een minimum biedprijs van $ 1,00 per aandeel aanhouden, en Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A) (de "Nalevingsperiode Regel") bepaalt dat er sprake is van niet-naleving van de vereiste minimum biedprijs als de tekortkoming aanhoudt gedurende een periode van dertig opeenvolgende werkdagen. De kennisgeving had geen onmiddellijk effect op de notering van de gewone aandelen van het Bedrijf, met een nominale waarde van $ 0,0001 per aandeel (de "gewone aandelen"), die worden verhandeld op The Nasdaq Global Select Market onder het symbool "HYZN". In overeenstemming met de Nalevingsperiode Regel heeft het Bedrijf 180 kalenderdagen de tijd om weer aan de regels te voldoen. Als, op enig moment voor het einde van deze periode van 180 dagen, of tot 22 juli 2024, de slotbiedkoers van de gewone aandelen op of boven $ 1,00 per aandeel sluit gedurende minimaal 10 opeenvolgende werkdagen, behoudens de bevoegdheid van het personeel om deze periode te verlengen op grond van Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(H), zal het personeel een schriftelijke kennisgeving geven dat het Bedrijf heeft voldaan aan de Biedprijsregel. Het Bedrijf voldoet nog niet aan de Biedprijsregel. Overeenkomstig Nasdaq Marketplace Rule 4450(i) heeft het Bedrijf op 5 juli 2024 een aanvraag ingediend om de notering van zijn Gewone Aandelen te verplaatsen van The Nasdaq Global Select Market naar The Nasdaq Capital Market. Op voorwaarde dat het Bedrijf voldoet aan alle criteria voor een dergelijke overdracht, krijgt het bij notering op The Nasdaq Capital Market 180 kalenderdagen extra om de Biedprijsregel na te leven en opnieuw na te leven als het Bedrijf aan bepaalde criteria voldoet en Nasdaq op de hoogte brengt van zijn intentie om de tekortkoming te verhelpen.

Strategische kapitaalinspanningen en liquiditeitsbeheer

Het Bedrijf zet zijn eerder bekendgemaakte inspanningen voort om kapitaal te verwerven via de kapitaalmarkten en verschillende andere strategische alternatieven te onderzoeken. Deze alternatieven omvatten een verkoop van het Bedrijf of een deel ervan, een mogelijke afstoting van de activiteiten en dochterondernemingen in Europa en/of Australië/Nieuw-Zeeland, extra kostenbesparingen, liquiditeitsbeheer, een inkrimping van het personeelsbestand en andere belangrijke bedrijfstransacties. Het Bedrijf evalueert ook de noodzaak om faillissementsbescherming of andere gerechtelijke maatregelen na te streven als de financieringsinspanningen of andere strategische alternatieven niet succesvol zijn.

Tot slot, ondanks de beslissing om de Nederlandse en Australische activiteiten stop te zetten, bevestigt het Bedrijf zijn engagement - afhankelijk van het succes met betrekking tot het aantrekken van kapitaal en diverse andere strategische alternatieven - om zijn eerste op de markt verkrijgbare, emissievrije enkelvoudige 200 kW waterstofbrandstofceltechnologie beter te positioneren voor de Noord-Amerikaanse Class 8 en vuilniswagen FCEV-platformen. Beide platformen zullen vanaf deze zomer worden getoond in belangrijke testprogramma's voor grote wagenparken in de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast blijft het Bedrijf zijn activiteiten in China optimaliseren.

