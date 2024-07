HYZON SE CONCENTRE SUR LES MARCHÉS NORD-AMÉRICAINS ET L'INDUSTRIE DES DÉCHETS ET SUSPEND STRATÉGIQUEMENT SES OPÉRATIONS AUX PAYS-BAS ET EN AUSTRALIE

La société poursuit la recherche de nouveaux capitaux et l'adoption de la technologie de piles à combustible leader sur le marché en Amérique du Nord

BOLINGBROOK, Illinois, le 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Hyzon (NASDAQ : HYZN) (Hyzon ou la Société), un fabricant basé aux États-Unis et un fournisseur mondial de systèmes de piles à combustible à hydrogène haute performance axés sur la fourniture d'énergie zéro émission pour décarboner les industries les plus exigeantes, a annoncé aujourd'hui qu'après avoir examiné ses options et complété son évaluation des conditions de marché difficiles en Europe et en Australie, la Société suspendra ses opérations aux Pays-Bas et en Australie.

Comparé aux efforts nord-américains pour accélérer la transition vers l'hydrogène et l'adoption de la technologie des piles à combustible zéro émission, Hyzon a déclaré que le soutien gouvernemental pour le transport alimenté par piles à combustible en Europe et en Australie a diminué, y compris la suppression des subventions à l'hydrogène dans de nombreux pays européens. Hyzon envisage actuellement de maintenir la possibilité de revenir sur les marchés européens et australiens en tant que fournisseur de systèmes de piles à combustible pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM).

« Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à nos équipes européennes et australiennes dévouées qui ont travaillé sans relâche pour faire progresser la transition vers l'hydrogène », a déclaré Parker Meeks, Directeur général de Hyzon. « Ce fut une décision complexe et difficile. Étant donné les défis de la mise sur le marché d'une nouvelle technologie dans une industrie émergente, nous pensons qu'il est nécessaire de concentrer nos efforts sur le marché nord-américain et l'industrie des déchets ainsi que de superviser nos grands programmes d'essais de flotte qui débuteront cet été », a ajouté Meeks.

En lien avec les activités de sortie prévues, la Société s'attend à encourir des charges d'environ 17 millions de dollars, dont environ 7 millions de dollars devraient être en liquidités. Les composantes des charges incluent des dépréciations de stocks non monétaires d'environ 7 millions de dollars, des coûts liés aux employés d'environ 3 millions de dollars, d'autres coûts liés à la sortie d'environ 4 millions de dollars et des charges de dépréciation non monétaires d'environ 3 millions de dollars. La Société s'attend à subir ces coûts aux deuxième et troisième trimestres de 2024 et à effectuer les paiements en espèces associés aux troisième et quatrième trimestres de 2024. De plus, la Société anticipe la décomptabilisation de certains passifs, ce qui pourrait entraîner des gains non monétaires aux troisième et quatrième trimestres de 2024. La Société est actuellement incapable d'estimer ces gains non monétaires.

Application au Nasdaq Capital Market

Le 23 janvier 2024, la Société a reçu une lettre (la « Notification ») du personnel des qualifications de cotation du Nasdaq Stock Market LLC (« Nasdaq ») informant la Société qu'elle n'était pas en conformité avec l'exigence de prix minimum de l'offre fixée dans les règles de cotation Nasdaq 5550(a)(2) (la « Règle de prix de l'offre ») pour une cotation continue. La Règle de prix de l'offre exige que les titres cotés maintiennent un prix minimum de l'offre de 1,00 $ par action, et la Règle de la période de conformité de cotation Nasdaq 5810(c)(3)(A) (la « Règle de la Période de Conformité ») prévoit qu'un manquement à l'exigence de prix minimum de l'offre existe si la carence se poursuit pendant une période de trente jours ouvrables consécutifs. La Notification n'a eu aucun effet immédiat sur la cotation des actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action (les « Actions ordinaires »), qui ont été négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « HYZN ». Conformément à la Règle de la Période de conformité, la Société dispose de 180 jours civils pour rétablir la conformité. Si, à tout moment avant la fin de cette période de 180 jours, soit jusqu'au 22 juillet 2024, le cours de clôture des actions ordinaires clôture à ou au-dessus de 1,00 $ par action pendant un minimum de 10 jours ouvrables consécutifs, sous réserve de la discrétion du personnel d'étendre cette période conformément à la Règle de Cotation Nasdaq 5810(c)(3)(H), le personnel fournira une notification écrite indiquant que la Société a atteint la conformité avec la Règle de prix de l'offre. La Société n'a pas encore atteint la conformité avec la Règle de prix de l'offre. Conformément à la Règle du marché Nasdaq 4450(i), le 5 juillet 2024, la Société a demandé de transférer la cotation de ses Actions ordinaires du Nasdaq Global Select Market au Nasdaq Capital Market. À condition qu'elle remplisse tous les critères pour un tel transfert, une fois cotée sur le Nasdaq Capital Market, la Société bénéficiera de 180 jours civils supplémentaires pour se conformer à la Règle de Prix de l'Offre et rétablir la conformité si elle répond à certains critères et notifie le Nasdaq de son intention de remédier à la carence.

Efforts stratégiques de Capital et Gestion de la Liquidité

La Société continue de poursuivre ses efforts précédemment divulgués pour obtenir des capitaux via les marchés de capitaux et explorer diverses autres alternatives stratégiques. Ces alternatives incluent la vente de tout ou partie de la Société, une éventuelle cession de ses activités et filiales en Europe et/ou en Australie/Nouvelle-Zélande, des réductions de coûts supplémentaires, la gestion de la liquidité, une réduction de l'effectif et d'autres transactions d'entreprise significatives. La Société évalue également la nécessité de recourir à une protection contre la faillite ou à d'autres mesures judiciaires si ses efforts de financement ou d'autres alternatives stratégiques ne sont pas couronnés de succès.

En conclusion, malgré sa décision de suspendre les opérations aux Pays-Bas et en Australie, la Société réaffirme son engagement - sous réserve de son succès en matière de levée de capitaux et de diverses autres alternatives stratégiques - à mieux positionner sa technologie de pile à combustible à hydrogène de 200 kW à stack unique et zéro émission pour les plateformes de camions classe 8 et de camions de collecte des déchets en Amérique du Nord. Ces plateformes seront toutes deux présentées dans des programmes d'essais de grandes flottes importants à travers les États-Unis et le Canada à partir de cet été. De plus, la Société continue d'optimiser ses opérations en Chine.

À propos de Hyzon

Hyzon est un fournisseur mondial de technologie de piles à combustible à hydrogène haute performance axé sur la fourniture d'énergie zéro émission pour décarboner les industries exigeantes. Avec une technologie agile et puissante conçue pour les applications lourdes, Hyzon est au centre d'une nouvelle révolution industrielle alimentée par l'hydrogène, une source d'énergie abondante et propre. Hyzon se concentre sur le déploiement de sa technologie de piles à combustible dans les véhicules commerciaux lourds en Amérique du Nord, en Europe et en Australie/Nouvelle-Zélande aujourd'hui et dans les secteurs de la production d'énergie et du stockage d'énergie, de l'exploitation minière, de la construction, du ferroviaire, du maritime et des aéroports de demain. Pour en savoir plus sur la manière dont Hyzon s'associe à travers la chaîne de valeur de l'hydrogène pour accélérer la transition vers une énergie propre, visitez www.hyzonfuelcell.com.

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations incluent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives explicites ou implicites relatives à la capacité de Hyzon à poursuivre et à conclure une transaction stratégique, à lever des capitaux supplémentaires et à atteindre les objectifs et les avantages de ses initiatives de réduction des coûts et de gestion de la liquidité, et l'impact si de telles actions ne sont pas réalisées. Vous êtes averti que de telles déclarations ne garantissent pas les performances futures et que les résultats réels de la Société peuvent différer de manière significative de ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent changer à tout moment. Les facteurs qui pourraient amener les attentes réelles de la Société à différer de manière significative de ces déclarations prospectives incluent la capacité de la Société à améliorer sa structure de capital ; les besoins de liquidité de Hyzon pour exploiter son activité et exécuter sa stratégie, et l'utilisation connexe de la trésorerie ; sa capacité à lever des capitaux par des émissions d'actions, des ventes d'actifs ou la contraction de dettes ; la possibilité que Hyzon puisse avoir besoin de demander une protection contre la faillite ; la capacité de Hyzon à exécuter pleinement des actions et des étapes qui seraient susceptibles de réduire l'existence de doutes substantiels quant à sa capacité à continuer à opérer ; notre capacité à conclure toute alternative stratégique souhaitée en temps opportun, à des conditions acceptables ; notre capacité à maintenir la cotation de nos actions ordinaires sur le Nasdaq Global Select Market ; notre capacité à retenir ou recruter, ou les changements requis, de nos dirigeants, employés clés ou administrateurs ; les conditions du marché de détail et du crédit ; le coût plus élevé du capital et les coûts d'emprunt ; les dépréciations ; les changements des conditions économiques générales ; et les autres facteurs sous la rubrique « Facteurs de Risque » énoncés dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K, complété par les rapports trimestriels de la Société sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web ou sur www.sec.gov. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou réviser publiquement les déclarations prospectives pour refléter les développements, événements ou circonstances ultérieurs, sauf si la loi applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2360197/Hyzon_Logo.jpg