hzVSF-v13 de ImmuneMed: Los ensayos clínicos de COVID-19 aceleran el desarrollo del tratamiento

Seguida de Rusia, Indonesia y Corea, la segunda fase del ensayo clínico de la COVID-19 fue aprobada en Italia el viernes, 18 de diciembre de 2020.

CHUNCHEON, Corea del sur, 21 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El terapéutico antiviral de amplio espectro, 'hzVSF-v13 (humanized Virus Suppressing Factor)' desarrollado por ImmuneMed, está en vías de progreso como tratamiento para pacientes con neumonía por COVID-19. Actualmente, está progresando sin problemas con la aprobación para ensayos clínicos de fase 2 en cuatro países, y se espera que se vean los resultados secuencialmente tan pronto como el tercer trimestre de 2021.

ImmuneMed recibió la aprobación del Ministerio de Alimentos y Fármacos (MFDS) para el uso compasivo de hzVSF-v13 como tratamiento para la COVID-19 grave y luego identificó su potencial dirigiéndose a siete pacientes en cuatro hospitales. En particular, dos pacientes con neumonía por COVID-19 administrados en el Hospital Universitario Nacional de Seúl se convirtieron en libres de virus en 10 días administrando hzVSF-v13 dos o tres veces al día. Se curaron completamente de su neumonía debido a síntomas clínicos reducidos y CRP reducida, el marcador más sensible para la inflamación de fase aguda, y citoquinas inflamatorias incluyendo IL-6, TNF-a, y MCP-1. El investigador del Hospital Universitario Nacional de Seúl publicó los resultados titulados "Compassionate use of hzVSF-v13 in two patients with severe COVID-19" en la revista Medical Virology en mayo de 2020.

Antes de esto, se confirmó la seguridad de hzVSF-v13 en el estudio clínico de fase 1 en Corea y otro ensayo clínico de fase 1 está en marcha en Australia. ImmuneMed continuó con el ensayo clínico de fase 2 tras analizar los resultados del estudio de fase 1 y el uso compasivo de hzVSF-v13 frente a la COVID-19. El estudio clínico de fase 2 se aprobó el pasado octubre, empezando por Rusia e Indonesia, Corea e Italia, secuencialmente. Aunque habrá diferencias en estudios clínicos entre países, la compañía planea finalizar todos los estudios clínicos de fase 2 por algún tiempo el año que viene. Además, según las opciones Pre-IND, ImmuneMed está preparando una solicitud IND a la FDA y se dedica a iniciar el estudio clínico de fase 2 en la primera mitad de 2021.

hzVSF-v13 es un nuevo fármaco candidato que ImmuneMed está desarrollando como tratamiento para varias enfermedades virales, y la compañía ha estado desarrollando tratamientos para hepatitis B crónica y neumonía por gripe grave. Debido a la pandemia de COVID-19, está también desarrollando tratamientos de COVID-19 basados en los datos de investigación en enfermedad de coronavirus y datos de eficacia antiviral con SARS-CoV-2. ImmuneMed está también planificando iniciar un estudio clínico de fase 2 dentro del primer trimestre de 2021 en cuanto a la hepatitis B crónica que es otro indicador de hzVSF-v13.

ImmuneMed es una compañía de biotecnología establecida en 2000 que desarrolla un tratamiento de enfermedades virales utilizando hzVSF-v13 y opera un kit de diagnóstico rápido para enfermedades infecciosas como la COVID-19.

