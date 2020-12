Les essais cliniques COVID-19 et hzVSF-v13 d'ImmuneMed accélèrent le développement du traitement

Suivie par la Russie, l'Indonésie et la Corée, la deuxième phase de l'essai clinique COVID-19 a été approuvée en Italie le vendredi 18 décembre 2020.

CHUNCHEON, Corée du Sud, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le traitement antiviral à large spectre, « hzVSF-v13 (humanized Virus Suppressing Factor) », développé par ImmuneMed, est en voie de progrès en tant que traitement pour les patients atteints de pneumonie COVID-19. Actuellement, elle progresse sans heurts avec l'approbation des essais cliniques de phase 2 dans quatre pays, et les résultats devraient commencer à se succéder dès le troisième trimestre 2021.

ImmuneMed a reçu l'approbation du ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments (MFDS) pour l'utilisation compassionnelle du hzVSF-v13 comme traitement de la COVID-19 sévère et a ensuite identifié son potentiel en ciblant 7 patients dans 4 hôpitaux. En particulier, deux patients atteints de pneumonie COVID-19 administrés à l'hôpital universitaire national de Séoul ont été débarrassés du virus en 10 jours en administrant deux ou trois fois le hzVSF-v13. Ils ont été complètement guéris de leur pneumonie grâce à la réduction des symptômes cliniques et à la diminution de la PCR, le marqueur le plus sensible de l'inflammation en phase aiguë, et des cytokines inflammatoires, dont l'IL-6, le TNF-a et la MCP-1. Le chercheur de l'hôpital universitaire national de Séoul a publié les résultats sous le titre « Compassionate use of hzVSF-v13 in two patients with severe COVID-19 » dans le Journal of Medical Virology en mai 2020.

Avant cela, la sûreté du hzVSF-v13 a été confirmée dans l'étude clinique de phase 1 en Corée et un autre essai clinique de phase 1 est en cours en Australie. ImmuneMed a poursuivi l'essai clinique de phase 2 après avoir analysé les résultats de l'étude de phase 1 et l'utilisation compassionnelle du hzVSF-v13 contre la COVID-19. L'étude clinique de phase 2 a été approuvée en octobre dernier, en commençant par la Russie, puis l'Indonésie, la Corée et l'Italie, successivement. Bien qu'il y ait des différences dans les études cliniques entre les pays, la société prévoit de finaliser toutes les études cliniques de la phase 2 d'ici l'année prochaine. En outre, sur la base des commentaires reçus lors de la réunion pré-index, ImmuneMed prépare une demande d'IND auprès de la FDA et vise à lancer l'étude clinique de phase 2 au cours du premier semestre 2021.

Le hzVSF-v13 est un nouveau candidat médicament qu'ImmuneMed développe comme traitement pour diverses maladies virales. La société a mis au point des traitements pour l'hépatite B chronique et la pneumonie grippale sévère. En raison de la pandémie de COVID-19, elle développe également des traitements COVID-19 basés sur les données de la recherche sur les maladies à coronavirus et les données d'efficacité antivirale avec le CoV-2 du SRAS. ImmuneMed prévoit également de commencer une étude clinique de phase 2 au cours du premier trimestre 2021 concernant l'hépatite B chronique, qui est une autre indication du hzVSF-v13.

ImmuneMed est une entreprise de biotechnologie créée en 2000 qui développe un traitement des maladies virales à l'aide du hzVSF-v13 et gère une entreprise de kits de diagnostic rapide pour les maladies infectieuses telles que la COVID-19.

