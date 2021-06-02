I кв. 2021 г.: Zepp Health входит в четверку лидеров по поставкам смарт-часов для взрослых

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Amazfit

Jun 02, 2021, 10:17 ET

Продемонстрировав глобальный рост на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Zepp Health становится лидером рынка в Бразилии, России и Испании. 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 2 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно данным компании International Data Corporation (IDC) по мировому рынку носимых устройств, в первом квартале 2021 года компания Zepp Health (NYSE: ZEPP), имеющая собственные бренды Zepp и Amazfit, заняла 4-е место по общемировому объему поставок смарт-часов для взрослых[1]. В первом квартале Zepp Health продала более 1,65 млн смарт-часов марок Zepp и Amazfit, что соответствует росту числа проданных по всему миру единиц продукции на 68,8% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель роста среди ведущих производителей смарт-часов для взрослых.

Zepp Health ranked No.1 by shipments for adult smartwatches in Brazil, Russia and Spain.
Zepp Health ranked No.1 by shipments for adult smartwatches in Brazil, Russia and Spain.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка, которая оказала негативное влияние на сектор бытовой электроники по всему миру, продажи Zepp Health оставались устойчивыми. Zepp Health занимает 1-е место по поставкам смарт-часов для взрослых в Бразилии (40,9%), России (28,9%) и Испании (23,5%). Кроме того, компания заняла второе место в Италии, третье в Польше и четвертое в Германии, Индии, Индонезии и Таиланде по объемам поставок носимых устройств для взрослых. Zepp Health также занимает 6-е место в Мексике, США, Франции и Великобритании.

Для стимулирования продаж использовались популярные носимые устройства Amazfit категорий Fashion и Lifestyle, в частности серии смарт-часов Amazfit GTR 2 и GTS 2, а также серия Outdoor Sports, включая Amazfit T-Rex.

Бренд Amazfit также повышает свою репутацию за счет расширения общемирового спонсорского портфеля в активных видах спорта на открытом воздухе. Отмечая выпуск модели Amazfit T-Rex Pro в марте 2021 года, компания выступила спонсором трех увлекательных соревнований, воплощающих в себе дух этих часов: Explore Your Instinct (Испытай свой характер). Ранее в этом году компания объявила о начале сотрудничества со Spartan — ведущим брендом мира в области силовых видов спорта и оздоровительных мероприятий. Кроме того, в этом сезоне Amazfit будет запускать отдельные соревнования под эгидой Spartan по всему миру. Кроме того, Amazfit спонсировал ралли ESOK в Эскишехире (Турция) и всероссийских гонок «SUP-вызов в Завидово» — одного из пяти крупнейших соревнований серии SUP во всем мире.

[1] Согласно данным всемирного квартального трекера носимых устройств компании International Data Corporation (IDC)

Информация о бренде Amazfit 

Компания Amazfit, основанная в сентябре 2015 года, предлагает несколько серий смарт-часов и браслетов как для повседневного пользования, так и для занятий спортом на открытом воздухе, а также другие интеллектуальные аппаратные средства, связанные со спортом и здоровьем, включая спортивные наушники TWS, умные беговые дорожки, умные весы с анализатором композиционного состава организма и спортивное снаряжение. Благодаря полному ассортименту продукции, который обеспечивает выдающуюся степень удовлетворенности пользователей, Amazfit максимально повышает свою способность удовлетворять нужды различных групп потребителей.

Смарт-часы Amazfit, отличающиеся превосходным дизайном и мастерством изготовления, завоевали множество наград, в частности немецкую премию iF Industrial Design Award и премию Red Dot Design Award.

В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию. Согласно докладу IDC по результатам отслеживания мирового рынка носимых устройств, в 2020 году Amazfit занял первое место по объемам поставок смарт-часов в Испании и Индонезии, второе в Бразилии и Италии, третье в России, Индии и Таиланде, четвертое в Польше и пятое в Германии. Кроме того, изделия под этим брендом вошли в число лучших продуктов в других странах и регионах.

Информация о компании Zepp Health (бывш. Huami Corporation) 

Zepp Health видит свою миссию в том, чтобы связывать здоровье с технологиями. С момента своего основания в 2013 году компания разработала платформу развития собственных технологий, включая ИИ-чипы, биометрические датчики и алгоритмы обработки данных, которые способствуют расширению ассортимента интеллектуальных средств сохранения здоровья для потребителей и аналитических услуг для промышленности. В 2019 году компания поставила 36,6 млн единиц смарт-часов и фитнес-браслетов, включая свой собственный бренд Amazfit, а также продукции, разработанной и произведенной для Xiaomi, что составляет 23% от мирового объема поставок в данной категории. Штаб-квартира компании находится в Хэфэе (Китай), а ее американское производственное предприятие — в Купертино (шт. Калифорния). Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

Для запросов СМИ 
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1522866/2.jpg

SOURCE Amazfit

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