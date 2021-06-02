I кв. 2021 г.: Zepp Health входит в четверку лидеров по поставкам смарт-часов для взрослых

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка, которая оказала негативное влияние на сектор бытовой электроники по всему миру, продажи Zepp Health оставались устойчивыми. Zepp Health занимает 1-е место по поставкам смарт-часов для взрослых в Бразилии (40,9%), России (28,9%) и Испании (23,5%). Кроме того, компания заняла второе место в Италии, третье в Польше и четвертое в Германии, Индии, Индонезии и Таиланде по объемам поставок носимых устройств для взрослых. Zepp Health также занимает 6-е место в Мексике, США, Франции и Великобритании.

Для стимулирования продаж использовались популярные носимые устройства Amazfit категорий Fashion и Lifestyle, в частности серии смарт-часов Amazfit GTR 2 и GTS 2, а также серия Outdoor Sports, включая Amazfit T-Rex.

Бренд Amazfit также повышает свою репутацию за счет расширения общемирового спонсорского портфеля в активных видах спорта на открытом воздухе. Отмечая выпуск модели Amazfit T-Rex Pro в марте 2021 года, компания выступила спонсором трех увлекательных соревнований, воплощающих в себе дух этих часов: Explore Your Instinct (Испытай свой характер). Ранее в этом году компания объявила о начале сотрудничества со Spartan — ведущим брендом мира в области силовых видов спорта и оздоровительных мероприятий. Кроме того, в этом сезоне Amazfit будет запускать отдельные соревнования под эгидой Spartan по всему миру. Кроме того, Amazfit спонсировал ралли ESOK в Эскишехире (Турция) и всероссийских гонок «SUP-вызов в Завидово» — одного из пяти крупнейших соревнований серии SUP во всем мире.

[1] Согласно данным всемирного квартального трекера носимых устройств компании International Data Corporation (IDC)

Информация о бренде Amazfit

Компания Amazfit, основанная в сентябре 2015 года, предлагает несколько серий смарт-часов и браслетов как для повседневного пользования, так и для занятий спортом на открытом воздухе, а также другие интеллектуальные аппаратные средства, связанные со спортом и здоровьем, включая спортивные наушники TWS, умные беговые дорожки, умные весы с анализатором композиционного состава организма и спортивное снаряжение. Благодаря полному ассортименту продукции, который обеспечивает выдающуюся степень удовлетворенности пользователей, Amazfit максимально повышает свою способность удовлетворять нужды различных групп потребителей.

Смарт-часы Amazfit, отличающиеся превосходным дизайном и мастерством изготовления, завоевали множество наград, в частности немецкую премию iF Industrial Design Award и премию Red Dot Design Award.

В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию. Согласно докладу IDC по результатам отслеживания мирового рынка носимых устройств, в 2020 году Amazfit занял первое место по объемам поставок смарт-часов в Испании и Индонезии, второе в Бразилии и Италии, третье в России, Индии и Таиланде, четвертое в Польше и пятое в Германии. Кроме того, изделия под этим брендом вошли в число лучших продуктов в других странах и регионах.

Информация о компании Zepp Health (бывш. Huami Corporation)

Zepp Health видит свою миссию в том, чтобы связывать здоровье с технологиями. С момента своего основания в 2013 году компания разработала платформу развития собственных технологий, включая ИИ-чипы, биометрические датчики и алгоритмы обработки данных, которые способствуют расширению ассортимента интеллектуальных средств сохранения здоровья для потребителей и аналитических услуг для промышленности. В 2019 году компания поставила 36,6 млн единиц смарт-часов и фитнес-браслетов, включая свой собственный бренд Amazfit, а также продукции, разработанной и произведенной для Xiaomi, что составляет 23% от мирового объема поставок в данной категории. Штаб-квартира компании находится в Хэфэе (Китай), а ее американское производственное предприятие — в Купертино (шт. Калифорния). Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

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SOURCE Amazfit