Trimestre 1 2021: Zepp Health se ubicó entre las cuatro compañías que enviaron más relojes inteligentes para adultos a nivel mundial

Las ventas se vieron impulsadas por populares dispositivos de estilo de vida y moda de Amazfit como los relojes inteligentes de las series GTR 2 y GTS 2 y la serie Outdoor Sports que incluye el Amazfit T-Rex.

La marca Amazfit además fortalece su perfil expandiendo el portafolio de patrocinios de deportes de aventura al aire libre por todo el mundo. Para celebrar el lanzamiento del Amazfit T-Rex Pro en marzo de 2021, la marca patrocinó tres desafiantes competencias que encarnan el espíritu del reloj: "Explora tu instinto". A principios de este año, anunció una alianza con Spartan, la marca líder a nivel mundial en deportes de resistencia y bienestar, en la que Amazfit hará activaciones de marca en algunos de los eventos Spartan en todo el mundo durante esta temporada. Amazfit también patrocinó el ESOK Rally en Eskişehir (Turquía) y el Zavidovo SUP Challenge (Rusia), una de las cinco competencias de remo de pie (SUP, Stand Up Paddleboarding) más importantes del mundo.

Acerca de Amazfit

Fundada en septiembre de 2015, Amazfit ofrece diferentes series de relojes inteligentes y bandas que van desde uso cotidiano hasta hasta uso deportivo al aire libre, así como otros dispositivos inteligentes asociados al deporte y la salud, incluidos auriculares deportivos TWS, bandas inteligentes para caminar y correr, básculas inteligentes de composición corporal y equipos deportivos. Con una línea completa de productos que ofrecen una excelente experiencia del usuario, Amazfit maximiza su capacidad para satisfacer las necesidades de diferentes grupos de consumidores.

Con un diseño y una artesanía sobresalientes, los relojes inteligentes Amazfit han ganado diferentes premios como el iF Industrial Design Award de Alemania y el Red Dot Design Award.

Actualmente, los productos Amazfit llegan a los mercados de más de 90 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Alemania y Japón. Según un informe del IDC sobre seguimiento al mercado de dispositivos para llevar puestos en todo el mundo, en el año 2020, los envíos de relojes inteligentes Amazfit se ubicaron en el 1.er lugar en España e Indonesia, 2.o en Brasil e Italia, 3.o en Rusia, India y Tailandia, 4.o en Polonia y 5.o en Alemania. Igualmente, se encontraban entre los productos más importantes en otros países y regiones.

Acerca de Zepp Health, antes Huami Corporation

La misión de Zepp Health es conectar la salud con la tecnología. Desde sus inicios en 2013, la empresa ha desarrollado una plataforma de tecnología patentada que incluye chips de IA, sensores biométricos y algoritmos de datos, que impulsan una línea más amplia de productos de salud inteligente para los consumidores, y servicios de análisis para la industria. En 2019, la empresa despachó 36,6 millones de unidades de relojes inteligentes y bandas de acondicionamiento físico, incluyendo su propia marca Amazfit, así como productos desarrollados y fabricados para Xiaomi, que representan el 23 % de los despachos de categoría a todo el mundo. La empresa tiene su sede en Hefei, China y operaciones en los Estados Unidos a través de la empresa Zepp USA con sede en Cupertino, California. Para obtener más información, por favor, visite https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

