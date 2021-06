1e trimestre 2021 : Zepp Health se classe dans le Top 4 des expéditions mondiales de montres intelligentes pour adultes

Malgré les conditions de marché difficiles qui ont affecté le secteur de l'électronique grand public dans le monde entier, les ventes de Zepp Health sont restées solides. Zepp Health s'est classé au premier rang des expéditions de smartwatches pour adultes au Brésil (40,9 %), en Russie (28,9 %) et en Espagne (23,5 %). Elle s'est également classée au deuxième rang en Italie, au troisième rang en Pologne et au quatrième rang en Allemagne, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande pour les livraisons d'articles pour adultes. En outre, Zepp Health est classée n° 6 sur les marchés du Mexique, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

La dynamique des ventes a été stimulée par les produits populaires Amazfit Fashion et Lifestyle, tels que les séries de montres intelligentes Amazfit GTR 2 et GTS 2, et la série Outdoor Sports, notamment l'Amazfit T-Rex.

La marque Amazfit a également amélioré son profil en élargissant son portefeuille de parrainage mondial de sports de plein air d'aventure. Pour célébrer la sortie de l'Amazfit T-Rex Pro en mars 2021, la marque a parrainé trois concours stimulants qui incarnent l'esprit de la montre : Explorez votre instinct. Au début de l'année, elle a annoncé un partenariat avec Spartan, la première marque mondiale de sports d'endurance et de bien-être. Amazfit participera à une sélection d'événements Spartan dans le monde entier cette saison. Amazfit a également parrainé le rallye ESOK à Eskişehir, en Turquie, et le All-Russian Zavidovo SUP Challenge, l'une des cinq meilleures compétitions de SUP au monde.

[1] D'après les données de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker

À propos d'Amazfit

Créée en septembre 2015, Amazfit propose plusieurs séries de montres et de bracelets intelligents, de l'usage quotidien à l'usage sportif en plein air, ainsi que d'autres matériels intelligents liés au sport et à la santé, notamment des oreillettes sport TWS, des tapis de course intelligents, des balances de composition corporelle et des équipements sportifs intelligents. Avec une gamme complète de produits offrant une expérience utilisateur exceptionnelle, Amazfit maximise sa capacité à satisfaire les besoins de différents groupes de consommateurs.

Grâce à leur conception et à leur savoir-faire exceptionnels, les smartwatchs Amazfit ont remporté de nombreux prix, tels que le prix allemand iF Industrial Design Award et le Red Dot Design Award.

À l'heure actuelle, les produits Amazfit sont commercialisés dans plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon. Selon un rapport d'IDC sur le suivi du marché mondial des dispositifs portables, en 2020, les expéditions de montres intelligentes Amazfit se sont classées au premier rang en Espagne et en Indonésie, au deuxième rang au Brésil et en Italie, au troisième rang en Russie, en Inde et en Thaïlande, au quatrième rang en Pologne, au cinquième rang en Allemagne, et figuraient également parmi les meilleurs produits dans d'autres pays et régions.

À propos de Zepp Health, anciennement Huami Corporation

La mission de Zepp Health est de connecter la santé avec la technologie. Depuis sa création en 2013, l'entreprise a développé une plateforme de technologies propriétaires comprenant des puces d'IA, des capteurs biométriques et des algorithmes de données, qui alimentent une gamme de plus en plus large de produits de santé intelligents pour les consommateurs et de services d'analyse pour l'industrie. En 2019, la société a expédié 36,6 millions d'unités de montres intelligentes et de bracelets de fitness, y compris sa propre marque Amazfit et les produits développés et fabriqués pour Xiaomi, soit 23 % des expéditions mondiales de la catégorie. Le siège social de la société est situé à Hefei, en Chine, et ses activités aux États-Unis, Zepp USA, sont basées à Cupertino, en Californie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile .

Pour les demandes des médias

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1522866/2.jpg

SOURCE Amazfit