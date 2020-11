I-nvention lança The Cone+ com filtro de carbono em forma de cone

Trata-se de uma verdadeira inovação da I-nvention para o mercado de cannabis. O Cone+ é a sequência lógica do sucesso do lançamento do filtro CTIP™, usado para enrolar cigarros manualmente, que a empresa lançou há um ano.

O CTIP™ tem uma exclusiva estrutura reciclável de alumínio em formato de cone, a qual contém o carvão ativado que, como se sabe, tem excelentes características de filtração e, por isso, é comumente utilizado em aplicações como filtros de ar e água. Atualmente, os entusiastas de cannabis estão muito conscientes de sua saúde. "A tendência é que os consumidores coloquem menos ou nenhum tabaco em um cigarro, no entanto, a fumaça de cannabis também contém componentes indesejáveis quando queimada. O filtro CTIP™ remove vários componentes indesejáveis", diz M.Contant, CEO da I-nvention.

A empresa projetou o filtro em formato de cone, permitindo que os consumidores enrolem um cigarro com mais facilidade se desejarem fazer isso sozinhos. No The Cone+ pré-enrolado, o filtro CTIP™ está incluído, portanto os consumidores ou fornecedores só precisam adicionar cannabis. Com base no sucesso do lançamento do filtro CTIP™, a I-nvention afirma que milhões de "entusiastas de cannabis" em todo o mundo apreciarão e utilizarão a nova invenção.

A I-nvention é uma empresa inovadora de projeto e fabricação com sede em Delft e uma divisão em Shenzhen, China e na Indonésia. A empresa é especializada em inovação no mercado de varejo de cannabis. A I-nvention passou a ser conhecida quando inventou o primeiro cigarro eletrônico do mundo, em 2014.

www.i-nvention.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1332318/I_nvention_Cone.jpg

FONTE I-nvention

