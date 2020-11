I-nvention lance le Cone+ avec un filtre en carbone en forme de cône

Les composants irritants de la gorge dans le cannabis pur brûlé sont réduits de manière considérable sans compromettre les effets désirés. Le goût naturel typique du cannabis semble amélioré après la filtration simplement parce que certains composants sont filtrés et n'influencent pas le goût.

I-nvention parle d'une véritable innovation sur le marché du cannabis. Le Cone+ est une suite logique de l'introduction réussie du filtre CTIP™, utilisé pour le roulement manuel, que l'entreprise a lancé il y a un an.

Le CTIP™ est doté d'un boîtier unique en forme de cône et en aluminium recyclable, contenant du carbone activé qui, comme nous le savons tous, présente d'excellentes caractéristiques de filtration appliquées dans l'air, et des filtres à eau couramment appliqués. De nos jours, les connaisseurs de cannabis font attention à leur santé. « Actuellement, les consommateurs ont tendance à mettre moins ou pas de tabac dans un joint. Toutefois, la fumée de cannabis contient également des composants indésirables lorsqu'elle est brûlée. » Et comme le souligne Menno Contant, PDG de I-nvention : « Le filtre CTIP™ supprime plusieurs composants indésirables. »

L'entreprise a conçu le filtre en forme de cône, permettant aux consommateurs de rouler un joint plus facilement s'ils veulent le faire eux-mêmes. Dans le cône préroulé, Cone+, le filtre CTIP™ est inclus afin que les consommateurs ou les fournisseurs n'aient qu'à ajouter le cannabis. S'appuyant sur l'introduction réussie du filtre CTIP™, I-nvention affirme que des millions de 'connaisseurs de cannabis' dans le monde apprécieront et utiliseront la nouvelle invention.

I-nvention est une entreprise de conception et de fabrication innovante. Son siège social est basé à Delft et la société est également présente en Asie, avec une division en Chine, à Shenzhen, et une autre en Indonésie. L'activité de l'entreprise est fondée sur l'innovation dans le marché de détail du cannabis. I-nvention est devenu célèbre en 2014, lorsqu'elle a inventé le premier joint électronique au monde.

