IA Global Capital asesora a Vista Equity Partners en su inversión mayoritaria en Nexthink
News provided byIA Global Capital
Oct 28, 2025, 13:24 ET
- IA Global Capital asesora a Vista Equity Partners en su inversión mayoritaria en Nexthink, que valora la empresa en aproximadamente 3.000 millones de dólares
NUEVA YORK, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- IA Global Capital, un banco de inversión centrado en tecnología con sede en Nueva York y Londres, se complace en anunciar que ha actuado como asesor financiero de Vista en su inversión mayoritaria en Nexthink.
"Felicitaciones a nuestro cliente, Vista, por su inversión en Nexthink", dijo Eric Gebaide, cofundador y socio gerente de IAGC con sede en Nueva York.
Eric continuó: "Creemos que la inversión en Nexthink demuestra una vez más el liderazgo de Vista en empresas tecnológicas de vanguardia y su disposición a invertir tiempo en colaborar con consejeros delegados líderes. Felicitaciones al equipo de Vista, liderado por Michael Fosnaugh y Rod Aliabadi, y a Nexthink, liderado por Pedro Bados, consejero delegado y cofundador con sede en Boston".
IAGC es un banco de inversión líder centrado en tecnología que ofrece asesoramiento estratégico y financiero independiente, incluyendo servicios de venta, compra y captación de capital para empresas públicas y privadas, así como para inversores de capital privado y de riesgo a nivel mundial ( www.iaglobalcapital.com ). Esta es la cuarta transacción que IAGC anuncia este mes, y la firma ha asesorado en más de 5.500 millones de dólares en transacciones en 2025 hasta la fecha.
Contacto de medios:
[email protected]
