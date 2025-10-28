IA Global Capital conseille Vista Equity Partners pour son investissement majoritaire dans Nexthink, qui valorise la société à environ 3 milliards de dollars

News provided by

IA Global Capital

Oct 28, 2025, 13:26 ET

NEW YORK, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- IA Global Capital, une banque d'investissement axée sur la technologie basée à New York et à Londres, a le plaisir d'annoncer qu'elle a agi en tant que conseiller financier de Vista sur son investissement majoritaire dans Nexthink. 

« Félicitations à notre client, Vista, pour son investissement dans Nexthink », a déclaré Eric Gebaide, cofondateur et associé directeur d'IAGC à New York.  

M. Gebaide a ajouté : « Nous pensons que l'investissement dans Nexthink est une preuve supplémentaire du leadership de Vista dans les entreprises technologiques de nouvelle génération et de sa volonté d'investir du temps pour s'associer à des chefs d'entreprise de premier plan. Félicitations à l'équipe de Vista, dirigée par Michael Fosnaugh et Rod Aliabadi, et à celle de Nexthink, dirigée par Pedro Bados, PDG et cofondateur, basé à Boston. »

IAGC est une banque d'investissement de premier plan axée sur la technologie qui fournit des conseils stratégiques et financiers indépendants, y compris des services de vente, d'achat et de levée de capitaux pour des entreprises publiques et privées et des investisseurs en capital-investissement et en capital-risque dans le monde entier (www.iaglobalcapital.com). Cette transaction est la quatrième annoncée par IAGC ce mois-ci, et le cabinet a, à ce jour, prodigué des conseils pour plus de 5,5 milliards de dollars de valeur de transactions en 2025.

Relations avec les médias :
[email protected] 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

IA Global Capital asesora a Vista Equity Partners en su inversión mayoritaria en Nexthink

IA Global Capital, un banco de inversión centrado en tecnología con sede en Nueva York y Londres, se complace en anunciar que ha actuado como asesor...

IA Global Capital advises Vista Equity Partners on its Majority Investment in Nexthink, which values the Company at approximately $3 Billion

IA Global Capital, a New York and London based, technology focused investment bank, is pleased to announce that it has acted as the financial advisor ...
More Releases From This Source

Explore

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics