IA Global Capital conseille Vista Equity Partners pour son investissement majoritaire dans Nexthink, qui valorise la société à environ 3 milliards de dollars

NEW YORK, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- IA Global Capital, une banque d'investissement axée sur la technologie basée à New York et à Londres, a le plaisir d'annoncer qu'elle a agi en tant que conseiller financier de Vista sur son investissement majoritaire dans Nexthink.

« Félicitations à notre client, Vista, pour son investissement dans Nexthink », a déclaré Eric Gebaide, cofondateur et associé directeur d'IAGC à New York.

M. Gebaide a ajouté : « Nous pensons que l'investissement dans Nexthink est une preuve supplémentaire du leadership de Vista dans les entreprises technologiques de nouvelle génération et de sa volonté d'investir du temps pour s'associer à des chefs d'entreprise de premier plan. Félicitations à l'équipe de Vista, dirigée par Michael Fosnaugh et Rod Aliabadi, et à celle de Nexthink, dirigée par Pedro Bados, PDG et cofondateur, basé à Boston. »

IAGC est une banque d'investissement de premier plan axée sur la technologie qui fournit des conseils stratégiques et financiers indépendants, y compris des services de vente, d'achat et de levée de capitaux pour des entreprises publiques et privées et des investisseurs en capital-investissement et en capital-risque dans le monde entier ( www.iaglobalcapital.com ). Cette transaction est la quatrième annoncée par IAGC ce mois-ci, et le cabinet a, à ce jour, prodigué des conseils pour plus de 5,5 milliards de dollars de valeur de transactions en 2025.

