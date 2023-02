IA revolucionária da Remidio para smartphone contra retinopatia diabética referível (RD) obtém aprovação regulatória MDR de classe II da UE

A primeira IA off-line do mundo para smartphone expande o alcance geográfico da triagem para garantir conveniência e melhorar o acesso ao diagnóstico de RD.

BANGALORE, Índia, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Medios AI da Remidio, um modelo de IA que detecta retinopatia diabética (RD) referível, recebeu o selo de aprovação CE. Este selo complementa a aprovação que o Medios AI recebeu da Autoridade de Ciências de Saúde de Singapura (Health Sciences Authority - HSA), garantindo a conformidade com os mais exigentes padrões de qualidade.

Remidio's Non Mydriatic fundus camera with AI for screening Diabetic Retinopathy.

A RD é uma patologia resultante do diabetes que pode causar perda de visão e até mesmo cegueira. Existindo atualmente cerca de 537 milhões de adultos com diabetes, estima-se que a RD seja uma das principais causas de cegueira em todo o mundo.

De acordo com a Dra. Divya Rao, diretora médica e de IA da Remidio, a aprovação é um "marco importante" e representa um primeiro passo para transformar o diagnóstico global de RD.

O Medios AI é o único algoritmo automatizado para smartphone que funciona off-line. O algoritmo utiliza tecnologia de aprendizado profundo implementada em uma câmera retinal para smartphone (a NM-FOP da Remidio) para detectar RD em 10 segundos.

A Dra. Sobha Sivaprasad, professora e consultora oftalmologista do Moorfields Eye Hospital (Londres, Reino Unido), disse: "Devido ao crescente fardo do diabetes e à dificuldade de estabelecer e manter programas nacionais de diagnóstico de RD, este modelo de IA, integrado em uma câmera leve, pode ser utilizado em qualquer clínica de atendimento primário que gerencie o diabetes, pois requer pouca experiência, resultando em uma maior cobertura no diagnóstico de RD".

A portabilidade da solução da Remidio, combinada com o fato de não precisar de internet para inferências, garante um atendimento oftalmológico sem obstáculos e mais próximo do paciente. Esta tecnologia intuitiva permite que os médicos preencham lacunas na cobertura da RD, tornando-se o primeiro ponto de contato para os pacientes.

A Dra. Rao acrescentou: "A solução permite implementar novos modelos de triagem por meio de profissionais não oftalmológicos, garantindo eficiência e conveniência sem equipamentos volumosos".

Em sua missão de erradicar a cegueira evitável, a Remidio publicou estudos sobre um aplicativo independente de dispositivos para a Medios AI. O algoritmo pode agora ser usado em câmeras retinais para desktops e smartphones. Com outras soluções de IA em desenvolvimento para rastrear doenças retinais e sistêmicas, o escopo da NM-FOP da Remidio é ilimitado.

O Medios AI não tem aprovação da FDA e não está disponível para venda nos Estados Unidos.

A Remidio é uma inovadora empresa de tecnologia médica com certificação ISO-13485. Sua missão é erradicar a cegueira evitável por meio de tecnologias acessíveis, inteligentes e simples de usar. Os dispositivos da Remidio, certificados pelo selo CE e pelo registro 510k da FDA, permitiram diagnosticar e ajudar mais de 10 milhões de pacientes em todo o mundo.

