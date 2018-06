IAC Group nomme Manfred Gingl au poste de PDG

« Nous sommes ravis d'avoir un cadre de direction aussi talentueux et respecté que Manfred pour mener IAC et mettre en œuvre nos plans stratégiques afin de faire progresser la société, » a déclaré Stephen J. Toy, président d'IAC Group, directeur général principal et codirigeant de WL Ross & Co. « Il a fait ses preuves en tant que directeur avec une expérience de plus de 40 ans dans le secteur de l'équipement automobile et du marché des pièces de rechange et offre une perspective mondiale qui sera essentielle pour faire avancer notre société dans ce secteur qui évolue rapidement. »

Gingl apporte chez IAC une expérience de direction et un savoir-faire opérationnel conséquents. Alors qu'il a passé ces dernières années à explorer des technologies de rupture dans le domaine de la mobilité, sa plus récente expérience dans le secteur de l'automobile était en tant que PDG de Magna Aftermarket de 2008 à 2010, après avoir exercé la fonction de vice-président de Magna International de 2002 à 2007. Avant cela, il a occupé le poste de PDG de Tesma International de 1992 à 2002, une société formée après qu'il a dirigé le commerce de groupes motopropulseurs de Magna vers une introduction en bourse.

Après avoir quitté l'Autriche en 1966 pour émigrer au Canada, il a commencé sa carrière en tant qu'outilleur-ajusteur chez Multimatic Inc., qui a été fusionnée avec Magna Electronics en 1968 pour former Magna International. Il a occupé divers postes au sein de la société, dont le poste de directeur d'exploitation jusqu'en 1988, quand il a été nommé PDG de Magna International, un poste qu'il a exercé de 1988 à 1992. On lui attribue le mérite d'avoir su faire évoluer avec succès Magna d'un fournisseur de pièces de rechange à un fournisseur de systèmes automobiles.

« Je suis très enthousiaste de revenir dans le secteur de l'automobile et de prendre la tête de ce leader mondial des solutions et systèmes d'intérieur, » a déclaré Gingl. « J'ai hâte de travailler en m'appuyant sur la croissance d'IAC et sa réputation concernant l'innovation et son importante attention à la clientèle. C'est un moment excitant pour faire partie de cette industrie alors que le monde s'oriente vers l'autonomie et réimagine le futur de la mobilité. IAC suit de grandes tendances telles que l'autonomie, le covoiturage, la connectivité et la conduite de véhicules plus propres en développant des solutions passionnantes qui répondront aux nombreuses exigences de l'habitacle du futur. »

À PROPOS D'IAC

Basé au Luxembourg, International Automotive Components (IAC) Group est un fournisseur mondial de premier plan de composants et de systèmes automobiles, dont des tableaux de bord, des systèmes de consoles, des panneaux de porte, des garnitures de toit et des systèmes de plafonniers destinés aux fabricants automobiles du monde entier. En 2017, les ventes de la société ont atteint 4,4 milliards de dollars. IAC Group exploite plus de 50 sites de fabrication dans 16 pays. La société est positionnée dans plus de 60 lieux au total dans 19 pays. On compte parmi ces sites 18 centres conceptuels, techniques et commerciaux, et la société emploie plus de 22 000 personnes à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.iacgroup.com.

SOURCE IAC Group

Related Links

http://www.iacgroup.com