Manfred Gingl nomeado CEO do IAC Group

"Estamos empolgados por podermos contar com um executivo tão capaz e respeitado como Manfred na liderança do IAC e na execução de nossos planos estratégicos para o desenvolvimento da empresa", disse Stephen J. Toy, diretor-executivo do IAC Group, diretor-geral sênior e codiretor da WL Ross & Co. "Manfred é um líder comprovado com mais de 40 anos de experiência no setor de fornecedores automotivos e mercado pós-venda e na perspectiva global que será instrumental em impulsionar nossa empresa nesta indústria em rápida evolução."

Gingl traz para o IAC uma vasta experiência em liderança e conhecimentos operacionais. Apesar de ter passado os últimos anos explorando tecnologias de mobilidade revolucionárias, sua experiência mais recente no setor automotivo foi como CEO da Magna Aftermarket de 2008 a 2010, após ter atuado como vice-presidente-executivo da Magna International de 2002 a 2007. Previamente, atuou como presidente e CEO da Tesma International de 1992 a 2002, uma companhia que foi formada após Gingl ter orientado a divisão de propulsão da Magna em uma oferta pública inicial.

Após imigrar para o Canadá vindo da Áustria em 1966, iniciou sua carreira como criador de ferramentas e moldes na Multimatic Inc., que se fundiu com a Magna Electronics em 1968 formando a Magna International. Ocupou várias posições na empresa, inclusive diretor de operações (COO na sigla em inglês) até 1988, quando foi nomeado CEO da Magna International, permanecendo na posição de 1988 a 1992. Atribui-se a ele a transformação bem-sucedida da Magna de fornecedora de partes a fornecedora de sistemas automotivos.

"Estou muito satisfeito por retornar à indústria automotiva e assumir o comando deste líder global em soluções e sistemas de interiores", disse Gingl. "Estou ansioso para me beneficiar do crescimento e da reputação do IAC de inovação e foco sólido no cliente. É uma época empolgante para fazer parte desta indústria quando o mundo caminha em direção à autonomia e reinventa o futuro da mobilidade. O IAC está incorporando megatendências como autonomia, compartilhamento de viagens (ride sharing), conectividade e menor poluição dos meios de transporte através do desenvolvimento de soluções interessantes que satisfarão as inúmeras demandas do cockpit do futuro."

Sobre o IAC

Sediado em Luxemburgo, o International Automotive Components (IAC) Group é um líder global no fornecimento de componentes e sistemas automotivos, inclusive painéis de instrumentos, sistemas de console, painéis de portas, revestimentos e sistemas de teto para fabricantes de automóveis globalmente. Em 2017 as vendas da empresa totalizaram $4,4 bilhões. O IAC Group opera mais de 50 fábricas em 16 países. A empresa possui um total de 60 localidades em 19 países, incluindo 18 centros comerciais, técnicos e de design e conta com acima de 22.000 funcionários globalmente. Para mais informações acesse www.iacgroup.com.

FONTE IAC Group

SOURCE IAC Group

