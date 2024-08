IAI Global Design Award 2024: THINKTOOL CE EVD von THINKCAR Tech gewinnt Excellence Award!

SHENZHEN, China, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Der IAI Global Design Award, eine hoch angesehene Auszeichnung im internationalen Designbereich, hat kürzlich seine diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. THINKCAR Tech Co., Ltd. wurde mit dem IAI Excellence Award - Industrial Product Design für sein innovatives, neues, umfassendes Energiediagnosegerät THINKTOOL CE EVD ausgezeichnet.

2024, IAI Global Design Award Unveiled: THINKCAR Tech’s THINKTOOL CE EVD Wins the Excellence Award!

Der IAI Global Design Award ist eine der bedeutendsten und einflussreichsten Auszeichnungen in der globalen Design-Community, mit der herausragende Arbeiten in verschiedenen Designbereichen gewürdigt werden. Diese Auszeichnung ist nicht nur die höchste Ehre in der Designbranche, sondern auch eine Bestätigung für den Innovationsgeist, das Engagement und die Kreativität der Preisträger. Der diesjährige IAI Design Award hat zahlreiche herausragende Designarbeiten ausgewählt, und die Tatsache, dass das THINKTOOL CE EVD aus zahlreichen Mitbewerbern hervorstach, ist zweifellos eine hohe Anerkennung für das starke Design und die innovativen Fähigkeiten des Geräts.

Das THINKTOOL CE EVD ist ein fortschrittliches Diagnosewerkzeug für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, das deren Nachhaltigkeit unterstützen und den CO2-Fußabdruck reduzieren soll. Es ist mit einer Vielzahl von Modellen von Marken wie Tesla, NIO, Mercedes-Benz, BMW und Audi kompatibel und umfasst Diagnosekabel für Batteriepacks und ein Dual-Mode 4G/Wi-Fi Jumper Kit für zuverlässige Datenverbindungen. Das Gerät bietet umfassende On-Board-Diagnose (OBD), Batteriediagnose und spezielle Funktionstests für alternative Antriebe sowie Wartungsfunktionen. Zusammen mit einem THINK-Drucker und einem kabellosen Reifendruckmodul unterstützt es die Online-Programmierung des Steuergeräts und bietet Flexibilität bei der Aufrüstung. Das THINKTOOL CE EVD integriert auch Zusatzgeräte für Echtzeitdaten und bietet damit eine Komplettlösung für die Wartung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben.

THINKCAR Tech Co. Ltd, ein führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Fahrzeugdiagnose und -prüfung, hat sich seit langem der Forschung und Innovation auf dem Gebiet der neuen Energietechnologien verschrieben. THINKCAR Tech hat eine „1+8"-Produktsuite auf den Markt gebracht, die eine Video-Ferndiagnoseplattform und eine breite Palette von Diagnosewerkzeugen umfasst. Dazu gehören Ferndiagnosewerkzeuge, Diagnosewerkzeuge für Techniker, Geräte für Fahrzeughalter, ADAS-Kalibrierungsgeräte, Reifendrucklösungen, Softwaredienste und Diagnoselösungen für alternative Antriebstechnik. Mit Datengenauigkeit auf Werksniveau ist die Suite ein Beispiel für Innovation und bietet ein umfassendes Spektrum an Unterstützung für den Kfz-Reparatursektor.

Die Auszeichnung mit dem IAI Global Design Award 2024 ist ein Beweis für das Engagement von THINKCAR Tech für führende Innovation und führendes Design und stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung weltweiter Anerkennung dar. Das Unternehmen wird auch weiterhin neue Maßstäbe setzen, den Fortschritt in der Branche vorantreiben und das wertvolle Erbe, für das der IAI Global Design Award steht, fortführen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490454/EVD_02_1.jpg