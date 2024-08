Prix du design mondial de l'IAI 2024 dévoilé : Le THINKTOOL CE EVD de THINKCAR Tech remporte le prix d'excellence !

SHENZHEN, Chine, 27 août 2024 /PRNewswire/-- L'IAI Global Design Award, une récompense très prisée dans le domaine du design international, a récemment annoncé le nom de ses lauréats. THINKCAR Tech Co., Ltd, a reçu le prix d'excellence de l'IAI - Conception de produits industriels pour son nouvel appareil innovant de diagnostic énergétique complet, THINKTOOL CE EVD.

Le prix du design mondial de l'IAI est l'un des prix les plus autorisés et les plus influents dans la communauté mondiale du design, visant à reconnaître les travaux exceptionnels dans divers domaines du design. Ce prix représente non seulement la plus haute distinction dans l'industrie du design, mais il affirme également l'esprit d'innovation, l'engagement et la créativité des lauréats. Cette année, le prix du design de l'IAI a sélectionné de nombreux travaux de design exceptionnels, et la capacité de THINKTOOL CE EVD à se démarquer parmi de nombreux concurrents est sans aucun doute une grande reconnaissance de sa force de conception et de ses capacités d'innovation.

THINKTOOL CE EVD est un outil de diagnostic avancé pour les véhicules à énergie nouvelle, conçu pour favoriser le développement durable et réduire l'empreinte carbone. Compatible avec un large éventail de modèles de marques telles que Tesla, NIO, Mercedes-Benz, BMW et Audi, il comprend des câbles de diagnostic pour les batteries et un kit de jumelage 4G/Wi-Fi bimode pour une connectivité de données fiable. L'appareil offre des diagnostics complets d'OBD, de batterie et des programmes spécialisés de fonctions d'énergie nouvelle, ainsi que des fonctions de maintenance. Associé à une imprimante THINK et à un module de pression des pneus sans fil, il prend en charge la programmation en ligne de l'ECU et la flexibilité des mises à jour. THINKTOOL CE EVD intègre également des dispositifs auxiliaires pour les données en temps réel, offrant ainsi une solution complète pour l'entretien des véhicules à énergie nouvelle.

THINKCAR Tech Co., Ltd, société leader dans le domaine des diagnostics et tests automobiles intelligents, s'est depuis longtemps engagée dans la recherche et l'innovation en matière de nouvelles technologies énergétiques. THINKCAR Tech a lancé une suite de produits « 1+8 », mettant en avant une plateforme de télédiagnostic vidéo et une gamme variée d'outils de diagnostic. Cette gamme comprend des outils de télédiagnostic, des outils de diagnostic pour les techniciens, des dispositifs pour les propriétaires de voitures, des équipements d'étalonnage ADAS, des solutions pour la pression des pneus, des services logiciels et des outils de diagnostic pour les nouvelles énergies. Avec une précision des données au niveau de l'usine, la suite est un exemple d'innovation, offrant une gamme complète de soutien pour le secteur de la réparation automobile.

L'obtention du prix du design mondial 2024 de l'IAI témoigne de l'engagement de THINKCAR Tech en faveur de l'innovation et du leadership en matière de design, marquant une étape importante dans la reconnaissance mondiale. L'entreprise continuera à repousser les limites, à faire progresser l'industrie et à défendre l'héritage d'excellence que représente le prix du design mondial de l'IAI.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490454/EVD_02_1.jpg