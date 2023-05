IAS aprimora a oferta de medição de adequação e segurança da marca do YouTube

Pontuação avançada de brand safety e adequação de marca fortalece o controle do anunciante e o impacto da campanha

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, anunciou hoje que aprimorou sua parceria com o YouTube para fornecer aos anunciantes uma brand safety líder do setor e medição de adequação em toda a plataforma de vídeo online. Alimentada por tecnologia de machine learning de ponta, a medição IAS agora fornecerá uma análise mais abrangente do conteúdo de vídeo no YouTube, fornecendo aos profissionais de marketing ferramentas ainda melhores para segurança e adequação de marca. Os relatórios atualizados da IAS estão alinhados com a estrutura de adequação e segurança de marca da Global Alliance for Responsible Media (GARM), permitindo relatórios granulares de campanha para máximo impacto.

A Integral Ad Science fez parceria com o YouTube.

"Os consumidores estão gastando tanto tempo consumindo conteúdo no YouTube e outras plataformas quanto assistindo à TV tradicional", disse Lisa Utzschneider, CEO da IAS. "À medida que a quantidade de conteúdo no YouTube continua a crescer, os profissionais de marketing precisam de tecnologia sofisticada para acompanhar o ritmo. A inovação contínua da IAS com o YouTube e o Google está se adaptando para fornecer aos profissionais de marketing as ferramentas necessárias para assumir o controle de brand safety e adequação da marca, a fim de garantir que suas campanhas sejam produtivas."

O Total Media Quality da IAS para o YouTube usa um tipo poderoso de machine learning para fornecer novos níveis de percepção do conteúdo de vídeo e atualmente está sendo usado em outras plataformas de rede social para analisar milhões de vídeos por ano para os profissionais de marketing.

O IAS YouTube Brand Safety & Suitability Measurement fornecerá:

Insights mais profundos: Detalhes baseados em Machine learning sobre conteúdo de vídeo, oferecendo aos anunciantes a melhor brand safety e pontuação de adequação de marca.

Detalhes baseados em Machine learning sobre conteúdo de vídeo, oferecendo aos anunciantes a melhor brand safety e pontuação de adequação de marca. Alinhamento da indústria: Classificação de pontuação consistente com a estrutura GARM Brand Safety and Suitability.

Classificação de pontuação consistente com a estrutura GARM Brand Safety and Suitability. Classificação granular em escala: Relatórios diários nas categorias GARM e quatro níveis de risco, fornecendo relatórios de brand safety para permitir que os anunciantes se mantenham informados e possam tomar medidas.

Relatórios diários nas categorias GARM e quatro níveis de risco, fornecendo relatórios de brand safety para permitir que os anunciantes se mantenham informados e possam tomar medidas. Suporte global: Acessível em mais de 30 idiomas.

"Os anunciantes exigem a capacidade de medir a segurança da marca em plataformas como o YouTube sem sacrificar posicionamentos premium ou alcance. A parceria com a IAS nos permite acessar o poder da classificação granular para medir a adequação da marca para nossos clientes e gerar melhor impacto e controle de campanha", disse Julie Kandel, Sócia Sênior, Diretora de Brand Safety para América do Norte no GroupM.

A IAS é certificada para 'Brand Suitability and Contextual Targeting' e 'Brand Safety Reporting' no YouTube Measurement Program (YTMP). O YTMP foi criado para oferecer aos anunciantes uma variedade de soluções independentes confiáveis para direcionar e medir o desempenho de marketing no YouTube.

Sobre Integral Ad Science

A Integral Ad Science (IAS) é líder global em qualidade de mídia digital. A IAS faz com que cada impressão conte, garantindo que os anúncios sejam visualizados por pessoas reais, em ambientes seguros e adequados, ativando a segmentação contextual e impulsionando a otimização do caminho de fornecimento. Nossa missão é ser a referência global em confiança e transparência em qualidade de mídia digital para as principais marcas, editoras e plataformas do mundo. Fazemos isso por meio de tecnologias baseadas em dados com insights e sinais acionáveis em tempo real. Fundada em 2009 e com sede em Nova York, a IAS trabalha com milhares dos principais anunciantes e editores premium em todo o mundo. Para mais informações, visite integralads.com.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2065440/YouTube_Total_Media_Quality_1200x628_Logo_Lockup.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1136891/Integral_Ad_Science_Logo.jpg

CONTATO: [email protected]

FONTE Integral Ad Science, Inc.

