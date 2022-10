IAS selecionada para fornecer transparência à plataforma de publicidade da Netflix

Relatórios avançados validarão a qualidade da mídia para anunciantes que desejam veicular anúncios na Netflix

SAO PAULO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Integral Ad Science (Nasdaq: IAS), líder global em qualidade de mídia digital, anunciou hoje que foi selecionada pela Netflix (Nasdaq: NFLX) como parceira para fornecer transparência no desempenho da publicidade no próximo nível suportado por anúncios da Netflix. Usando a verificação de visibilidade e tráfego inválido (IVT) da IAS, marcas e agências obterão informações sobre o alcance e o engajamento da campanha para gerar resultados e moldar estratégias de marketing.

"Estamos empolgados em fazer parceria com a Netflix, pois eles apresentam seu tão esperado nível suportado por anúncios que aumentará drasticamente a oferta global de inventário de publicidade CTV", disse Lisa Utzschneider, CEO da IAS. "A IAS fornece aos profissionais de marketing as ferramentas necessárias para monitorar a qualidade de suas compras de mídia à medida que expandem seu inventário de CTV. Estamos ansiosos para oferecer cobertura essencial às marcas e a capacidade de comprar anúncios na Netflix com confiança."

A verificação do IAS na Netflix permitirá que os anunciantes maximizem o engajamento por meio de insights e façam valer cada impressão. A oferta oferece:

Relatórios independentes de visibilidade e tráfego inválido de terceiros para inventário da Netflix.

Identificação de tendências para entender o desempenho da campanha e otimizar ao máximo o engajamento.

Verificação consistente em todas as compras de mídia para entender o desempenho.

"A IAS será um dos nossos parceiros de verificação para o plano Basic with Ads – nosso novo nível suportado por anúncios", disse Jeremi Gorman, presidente de publicidade mundial da Netflix. "Estamos empolgados em trazer o conjunto de ferramentas de verificação líder do setor da IAS que dará aos anunciantes a confiança no desempenho e no posicionamento de seus anúncios."

A verificação IAS para Netflix estará disponível no primeiro trimestre de 2023.

Sobre a Integral Ad Science

A Integral Ad Science (IAS) é líder global em qualidade de mídia digital. A IAS faz com que cada impressão conte, garantindo que os anúncios sejam visualizados por pessoas reais, em ambientes seguros e adequados, ativando a segmentação contextual e impulsionando a otimização do caminho de fornecimento. Nossa missão é ser a referência global de confiança e transparência na qualidade de mídia digital para as principais marcas, editores e plataformas do mundo. Fazemos isso por meio de tecnologias orientadas por dados com sinais e insights acionáveis em tempo real. Fundada em 2009 e sediada em Nova York, a IAS trabalha com milhares dos principais anunciantes e editores premium em todo o mundo. Para mais informações visite integralads.com .

Sobre a Netflix

A Netflix é o principal serviço de streaming de entretenimento do mundo, com 221 milhões de assinaturas pagas em mais de 190 países, desfrutando de séries de TV, documentários, longas-metragens e jogos para celular em uma ampla variedade de gêneros e idiomas. Os membros podem assistir o quanto quiserem, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tela conectada à Internet. Os assinantes podem reproduzir, pausar e continuar assistindo, tudo sem comerciais ou compromissos.

