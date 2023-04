IBM choisit Baxter Planning pour la transformation de la chaîne d'approvisionnement des services

La plateforme SaaS transformera la gestion des pièces de rechange d'IBM, débloquant des dizaines de millions d'économies annuelles sur les coûts d'exploitation

AUSTIN, Texas, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Baxter Planning , le principal fournisseur de technologie de gestion des pièces de rechange, a annoncé aujourd'hui un accord de cinq ans avec IBM pour déployer sa solution Predictive Service Supply Chain afin de générer une optimisation supplémentaire dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale des services d'IBM, qui est à la pointe du secteur.

Shannon Beecher, VP of Service Supply Chain, IBM Mårten Gustafsson, Chief Revenue Officer, Baxter Planning

La solution cloud de Baxter Planning remplacera les systèmes informatiques commerciaux et existants, ce qui permettra à IBM d'optimiser, d'automatiser et de contrôler son stock de pièces de rechange. IBM pourra ainsi réduire considérablement les stocks inutiles et les coûts logistiques, tout en améliorant de manière significative le service à la clientèle. La solution Predictive Service Supply Chain de Baxter s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser la planification des pièces de rechange, les opérations, la logistique, l'analyse et la gestion de l'escalade des clients dans tous les services extérieurs d'IBM à travers le monde. Ce partenariat stratégique entre les deux entreprises s'appuie sur des années de collaboration en matière de technologie et de meilleures pratiques et soutient la vision d'IBM en matière de planification prédictive.

Pour respecter les accords de livraison de pièces en deux heures avec ses clients, IBM gère actuellement plus de 350 000 pièces et produits d'une valeur de plus de 300 millions de dollars en stock actif, répartis stratégiquement dans 74 pays. La solution Predictive Service Supply Chain de Baxter devrait aider IBM à réduire les coûts d'exécution des services et d'inventaire de plusieurs dizaines de millions de dollars américains par an. IBM pense que la solution permettra également d'améliorer le taux de recommandation net de ses clients, qui est déjà le meilleur de sa catégorie.

« La technologie, l'expertise et la vision de Baxter en matière d'automatisation et d'optimisation de l'ensemble du processus de gestion des pièces de rechange se sont imposées à nous », a déclaré Shannon Beecher, vice-présidente de la chaîne d'approvisionnement des services chez IBM, qui supervise l'initiative de planification prédictive et gère plus de 450 professionnels de la chaîne d'approvisionnement d'IBM à l'échelle mondiale. « La plateforme de Baxter Planning nous aidera à mieux servir nos clients, à atteindre nos objectifs de développement durable et à accroître la résilience de notre chaîne d'approvisionnement », a-t-elle ajouté.

« IBM est le leader mondial de l'innovation et de la transformation des entreprises dans ce domaine, et nous sommes honorés d'être leur partenaire dans cette initiative stratégique de chaîne d'approvisionnement des services », a déclaré Marten Gustafsson, directeur des revenus de Baxter Planning, qui s'est associé à IBM pour formaliser le partenariat à long terme. « Shannon et son équipe dirigent l'industrie de la chaîne d'approvisionnement des services en plaçant leurs clients au premier plan. IBM comprend parfaitement à quel point les opérations de service sur le terrain sont vitales pour la fidélisation des clients et la croissance de l'entreprise », a-t-il ajouté.

La solution Baxter Planning Predictive Service Supply Chain relie des flux de travail et des équipes disparates grâce à des informations prédictives basées sur l'IA qui génèrent des gains de productivité significatifs, des économies de coûts et la satisfaction des clients. Cette nouvelle approche prédictive de la planification des stocks, de la prévision de la demande, de la planification du cycle de vie des produits, de la surveillance des flux de travail opérationnels, de la logistique inverse et de la gestion de l'escalade des clients apporte une valeur ajoutée considérable aux organisations de la chaîne d'approvisionnement des services.

À propos d'IBM

IBM est l'un des principaux fournisseurs de cloud hybride et d'IA à l'échelle mondiale, ainsi que d'expertise en matière de conseil. Nous aidons nos clients dans plus de 175 pays à tirer parti de leurs connaissances issues de leurs données, à rationaliser les processus métier, à réduire les coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d'activité. Plus de 4 000 entités gouvernementales et d'entreprises dans des domaines d'infrastructure critiques tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé s'appuient sur la plateforme de cloud hybride d'IBM et Red Hat OpenShift pour influer sur leurs transformations numériques de façon rapide, efficace et sécurisée. Les innovations révolutionnaires d'IBM en matière d'IA, d'informatique quantique, de solutions cloud spécifiques à l'industrie et de conseil offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d'IBM en matière de confiance, de transparence, de responsabilité, d'inclusivité et de service. Rendez-vous sur www.ibm.com pour en savoir plus.

À propos de Baxter Planning

Fondée en 1993, Baxter Planning est le leader mondial de la technologie de gestion des pièces de rechange. Les clients mondiaux comme IBM, Dell, Stanley Black & Decker et Schneider Electric comptent sur le logiciel IA de Baxter pour mieux gérer leurs chaînes d'approvisionnement de services. S'appuyant sur 30 ans d'expérience, l'entreprise offre la technologie la plus avancée et éprouvée pour réduire les coûts d'inventaire, de logistique et d'exploitation, tout en aidant les clients à améliorer les revenus des services et à mieux gérer les résultats des services. Les clients qui utilisent le logiciel Baxter Planning gèrent actuellement des stocks de 11 milliards de dollars sur 35 000 sites dans 120 pays. Baxter Planning est une société de portefeuille de Polaris Partners, une société d'investissement privée ayant des bureaux à Boston, San Francisco et New York. Pour en savoir plus sur Polaris, visitez le site https://www.polarispartners.com/.

Rendez-vous sur www.baxterplanning.com pour en savoir plus.

