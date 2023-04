IBM wählt Baxter Planning für die Transformation der Service Supply Chain

Die SaaS Platform transformiert das Service Parts Management von IBM und ermöglicht jährliche Betriebskosteneinsparungen in zweistelliger Millionenhöhe

AUSTIN, Texas, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, der führende Anbieter von Technologien für das Service Parts Management, gab heute eine Fünfjahresvereinbarung mit IBM bekannt, die den Einsatz seiner Predictive Service Supply Chain-Lösung vorsieht, um die branchenführende globale Service Supply Chain von IBM weiter zu optimieren.

Shannon Beecher, VP of Service Supply Chain, IBM Mårten Gustafsson, Chief Revenue Officer, Baxter Planning

Die Cloud-basierte Lösung von Baxter Planning wird kommerzielle und ältere IT-Systeme ersetzen und IBM in die Lage versetzen, seinen Ersatzteilbestand zu optimieren, zu automatisieren und zu überwachen. Dies wird IBM in die Lage versetzen, unnötige Bestands- und Logistikkosten drastisch zu reduzieren und gleichzeitig den Kundenservice deutlich zu verbessern. Die Predictive Service Supply Chain-Lösung von Baxter nutzt künstliche Intelligenz (KI), um die Planung von Serviceteilen, den Betrieb, die Logistik, die Analytik und das Kundeneskalationsmanagement für alle IBM-Außendienstmitarbeiter weltweit zu automatisieren. Diese strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen basiert auf jahrelanger Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und „Best Practices" und unterstützt die Vision des „Predictive Planning" von IBM.

Um die strikten Zwei-Stunden-Liefervereinbarungen mit seinen Kunden einhalten zu können, verwaltet IBM derzeit über 350.000 Teile und Produkte im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar in einem aktiven Bestand, der strategisch über 74 Länder verteilt ist. Es wird erwartet, dass die Predictive Service Supply Chain-Lösung von Baxter IBM dabei helfen wird, die Kosten für die Serviceausführung und den Lagerbestand jährlich um mehrere Millionen US-Dollar zu senken. IBM ist davon überzeugt, dass die Lösung auch dazu beitragen wird, seinen bereits erstklassigen „Net Promoter Score" zu verbessern.

„Durch die Technologie, das Fachwissen und die Vision von Baxter bei der Automatisierung und Optimierung des gesamten Service Parts Management-Prozesses fiel unsere Wahl eindeutig auf Baxter", so Shannon Beecher, Vizepräsidentin der Service Supply Chain bei IBM, die die Predictive Planning-Initiative beaufsichtigt und mehr als 450 IBM Supply Chain-Experten weltweit leitet. „Die Plattform von Baxter Planning wird uns dabei helfen, unsere Kunden besser zu betreuen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit unserer Lieferkette zu erhöhen", fügte sie hinzu.

„IBM ist weltweit führend, wenn es darum geht, Innovationen und geschäftliche Veränderungen in diesem Bereich voranzutreiben. Wir fühlen uns geehrt, ihr Partner in dieser strategischen Service Supply Chain-Initiative zu sein", sagte Marten Gustafsson, Vertriebsleiter von Baxter Planning, der mit IBM die langfristige Partnerschaft formalisiert hat. „Shannon und ihr Team sind führend in der Service Supply Chain-Branche, weil sie ihre Kunden an die erste Stelle setzen. IBM weiß, wie wichtig der Außendienst für die Kundenbindung und das Unternehmenswachstum ist", fügt er hinzu.

Die Baxter Planning Predictive Service Supply Chain-Lösung verbindet unterschiedliche Arbeitsabläufe und Teams mit KI-fähigen (AI-enabled) prädiktiven Erkenntnissen, die zu erheblichen Produktivitätssteigerungen, Kosteneinsparungen und Kundenzufriedenheit führen. Dieser neue, vorausschauende Ansatz für die Bestandsplanung, die Bedarfsprognose, die Produktlebenszyklusplanung, die Überwachung des Arbeitsablaufs, die Rückführungslogistik und das Management von Kundeneskalationen eröffnet Service Supply Chain-Organisationen einen erheblichen neuen Wert.

Informationen zu IBM

IBM ist ein führender Anbieter von globaler Hybrid Cloud und KI und verfügt über Beratungsexpertise. Wir unterstützen Kunden in mehr als 175 Ländern dabei, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und sich einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu verschaffen. Mehr als 4.000 Regierungs- und Unternehmenseinrichtungen in kritischen Infrastrukturbereichen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen verlassen sich auf die Hybrid Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift, um ihre digitale Transformation schnell, effizient und sicher durchzuführen. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung bieten unseren Kunden offene und flexible Optionen. All dies wird durch das bekannte Engagement von IBM für Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Inklusion und Service gestützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ibm.com.

Informationen zu Baxter Planning

Das 1993 gegründete Unternehmen Baxter Planning ist weltweit führend in der Technologie des Service Parts Management. Weltweite Kunden wie IBM, Dell, Stanley Black & Decker und Schneider Electric vertrauen auf die KI-gesteuerte (AI-driven) Software von Baxter, um ihre Service Supply Chains besser zu verwalten. Auf der Grundlage von 30 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen die fortschrittlichste und bewährteste Technologie zur Senkung der Kosten für Bestände, Logistik und Betrieb an und hilft seinen Kunden gleichzeitig, die Einnahmen aus Serviceleistungen zu steigern und die Serviceergebnisse besser zu verwalten. Kunden, die die Baxter Planning-Software einsetzen, verwalten derzeit Bestände im Wert von 11 $ Milliarden US-Dollar an 35.000 Standorten in 120 Ländern. Baxter Planning ist ein Portfoliounternehmen von Polaris Partners, einer privaten Investmentgesellschaft mit Büros in Boston, San Francisco und New York. Um mehr über Polaris zu erfahren, besuchen Sie: https://www.polarispartners.com/

Besuchen Sie www.baxterplanning.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2059482/Baxter_Planning_Shannon_Beecher_IBM.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2059483/Baxter_Planning_Marten_Gustafsson.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2059638/Baxter_Planning_Logo_2_Logo.jpg

SOURCE Baxter Planning