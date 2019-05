IBM lança Maratona Behind the Code, competição que descobrirá o 1º Master Dev do Brasil

SÃO PAULO, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A IBM anuncia a Maratona Behind the Code, uma jornada que reunirá desenvolvedores de todo o Brasil em uma competição de codificação por 42 dias, com foco no desenvolvimento de soluções de negócios com tecnologias disruptivas, como AI, IoT, Blockchain e Kubernetes, entre outras, todas disponíveis na IBM Cloud.

Maratona Behind the Code - Foi dada a largada! (PRNewsfoto/IBM)

A iniciativa tem como objetivo fornecer ferramentas e conteúdo para ajudar os desenvolvedores a resolver os 9 desafios de negócios. As 8 primeiras provas serão fundamentais para gerar um ranking de classificação entre todos os participantes, sendo que os 100 primeiros colocados ganharão automaticamente uma viagem à Bahia para participar da última etapa, em uma competição face-to-face, que nos levará ao grande vencedor e dono do título de 1º Master Dev do Brasil. Os cinco vencedores ganharão uma viagem internacional de uma semana a São Francisco onde poderão conhecer um Laboratório IBM e participar de uma imersão para desenvolver skills e habilidades em inteligência artificial e outras tecnologias.

De acordo com o IDC, de 2018 a 2023 cerca de 30 milhões de novos aplicativos empresariais lógicos serão criados por desenvolvedores da América Latina. Um estudo do Stack Overflow1 afirma que, atualmente, a tecnologia de Cloud Computing é usada por mais da metade dos desenvolvedores corporativos em todo o mundo e outros 28% deles planejam começar a desenvolver na nuvem nos próximos 12 meses.

A nuvem é hoje o facilitador da inovação para organizações de qualquer setor e tamanho, seja grande empresa ou uma start-up, e migrar para a nuvem a partir de ambientes de aplicativos tradicionais é uma necessidade na era da economia digital, onde novas técnicas de desenvolvimento e codificação devem ser continuamente estudadas e aprendidas.

"Hoje, os desenvolvedores estão no centro, não apenas dos avanços tecnológicos, mas da inovação nos negócios", disse Antonio Martins, Presidente da IBM Brasil. "Com esta iniciativa pretendemos reunir desenvolvedores, programadores, designers, estudantes e coders de todo o Brasil para que possam aplicar seus conhecimentos em uma arquitetura de nuvem, apresentando desafios de negócios que eles precisarão resolver para vencer a maratona".

A IBM tem capacitado a próxima geração de desenvolvedores e incentiva cada vez mais a inovação e a colaboração através de padrões abertos e tecnologia de ponta. O software de código aberto compõe mais da metade das bases de códigos corporativos analisadas em 13 de 17 setores da economia, de acordo com o estudo da Synopsys deste ano (2019). O crescimento acelerado no uso de novas tecnologias é responsável por uma transformação cada vez maior no mercado e na própria economia, o que também aumenta a necessidade de transformar a forma como as pessoas aprendem, colaboram e desenvolvem novas habilidades para se adaptarem ao mercado de trabalho.

"Acreditamos que nosso sucesso na transição para a economia digital depende não apenas da adoção de novas tecnologias, mas também do trabalho colaborativo com todo o ecossistema de negócios", disse Marcelo Spaziani, Vice-Presidente de Vendas da IBM para América Latina. "Com essa iniciativa, pretendemos combinar o melhor dos dois mundos: o talento e as habilidades dos desenvolvedores brasileiros e importantes empresas locais e internacionais que querem recrutar novos talentos treinados em novas tecnologias".

Para alcançar o título desejado de 1º Master Dev do Brasil e ganhar uma viagem à Bahia para a batalha final ao vivo, os participantes terão que resolver 8 desafios de negócios propostos por cada um dos patrocinadores, usando padrões de código baseados nessas tecnologias: Blockchain, IoT, Serverless, Visual Recognition, Big Data, Kubernetes, OpenShift, Inteligência Artificial e Machine Learning. Quanto mais rápido o desafio for resolvido, mais pontos o desenvolvedor participante acumulará. Grupo Boticário, Pão de Açúcar, FIAP, UniJÁ, Saint Paul, Ingram Micro com o Projeto Novas Rotas e IT Mídia são algumas das empresas que patrocinam a iniciativa e irão propor desafios de negócios para serem solucionados pelos desenvolvedores. Além disso, a maratona contará também com a participação da Red Hat e com o apoio da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Como participar:

Visite http://ibm.biz/maratona e inscreva-se até 5 de julho.

Prêmios:

Os 100 primeiros colocados ganharão automaticamente uma viagem à Bahia para participar da última etapa, em uma competição face-to-face, que nos levará ao grande vencedor e dono do título de 1º Master Dev do Brasil.

Em breve anunciaremos novos patrocinadores e novos prêmios... Fique ligado!

1 2018 Stack Overflow Developer Survey ( https://insights.stackoverflow.com/survey/2018/ )

