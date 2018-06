IBS Software signe un contrat pluriannuel avec British Airways

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/708528/IBS_Logo.jpg )

Les fonctionnalités de l'avion maintiendront l'ensemble des opérations de vol de la compagnie aérienne sur la bonne voie en soulignant les problèmes de façon proactive et en fournissant des outils servant à trouver et mettre en œuvre rapidement des solutions de récupération après les perturbations, en en minimisant les impacts. La fonctionnalité d'équipage permettra à BA de définir l'utilisation la plus rentable de son équipage de vol grâce à l'exécution quotidienne des opérations, notamment la récupération après des perturbations. L'implémentation d'iFlight NEO devrait se traduire par une réduction des coûts de carburant, d'équipage et d'exploitation. iFlight NEO est une application basée sur un navigateur, qui offre aux utilisateurs une meilleure connaissance de la situation ainsi qu'un accès via de nombreux dispositifs et plateformes. La solution technologique remplacera non seulement l'ancien système de contrôle des opérations de l'ordinateur central et le système de suivi des équipages de vol de la compagnie aérienne, mais elle regroupera également un certain nombre d'autres applications en un seul et même système complet.

Klaus Goersch, directeur de l'exploitation de British Airways, a déclaré : « Continuer à investir dans les nouvelles technologies sur toutes les composantes de nos activités va nous aider à améliorer nos niveaux de ponctualité et de service à la clientèle. Le suivi du mouvement et du tableau de service des équipages des 270 avions et des 4 500 pilotes qui travaillent dans le monde entier, 24 heures sur 24, est particulièrement complexe et nous savons que nous obtiendrons des avantages réels en utilisant les dernières technologies dans ce domaine. Nous avons hâte de travailler avec IBS Software pour intégrer ces nouveaux systèmes dans notre centre mondial de contrôle des opérations ».

« Être choisi par l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde est en effet un moment déterminant pour iFlight NEO, la plate-forme que nous avons lancée récemment. Cela démontre notre forte relation avec le groupe IAG et l'acceptation par l'industrie de notre solution en tant que plate-forme intégrée de dernière génération pour les opérations des compagnies aériennes. Nous comptons bien apporter une valeur commerciale conséquente à BA et être un partenaire vecteur de transformation dans leur quête visant à accroître l'efficacité de l'exploitation et la croissance », a déclaré VK Mathews, président exécutif du conseil d'IBS Group.

Vous en saurez plus sur IBS en cliquant sur http://www.ibsplc.com.

SOURCE IBS Software