ICANN berichtet, dass der DNS-Missbrauch weltweit rückläufig ist

LOS ANGELES, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ -- In einem kürzlich veröffentlichten Bericht gab die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) an, dass die globale Summe des DNS-Missbrauchs in „absoluten Zahlen und normalisierten Raten" in den letzten vier Jahren, von Oktober 2017 bis Januar 2022, gesunken ist. Weltweit wurden im Januar 2022 weniger als ein Prozent der Domainnamen als potenzielle Bedrohung für die Nutzer gemeldet.

Das Office of the Chief Technology Officer der ICANN stellt Fachwissen zur Verfügung und hat spezielle Projekte entwickelt, wie zum Beispiel die Domain Name Security Threat Information Collection and Reporting (DNSTICR) und das Domain Abuse Activity Reporting System (DAAR) entwickelt, um potenziell sicherheitsgefährdende Domains zu überwachen und zu melden. DAAR erstellt monatliche Berichte, die die Konzentration von Domänennamen, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen, anhand von Grafiken und aggregierten Statistiken aufzeigen.

Der Präsident und CEO der ICANN, Göran Marby, kommentierte die jüngste Veröffentlichung des Berichts mit den Worten: „Zu unserer Verantwortung als neutraler technischer Betreiber des Internets gehört es, aktiv Fakten und Daten weiterzugeben, damit die politischen Entscheidungsträger fundierte politische Entscheidungen treffen können. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit unserer Verpflichtung, für ein sicheres, stabiles und widerstandsfähiges Internet zu sorgen." Er fügte hinzu: „Dies ist der einzige Bericht seiner Art, der Daten über einen Zeitraum von vier Jahren misst. In den meisten Berichten werden die Raten des DNS-Missbrauchs über mehrere Monate hinweg verfolgt. Trotz des in dem Bericht dargestellten Abwärtstrends gibt es jedoch noch viel zu tun. Die Bedrohungen für Internetnutzer sind real und ändern sich schnell."

Die ICANN definiert den DNS-Missbrauch in fünf großen Kategorien schädlicher Aktivitäten: Botnets, Malware, Pharming, Phishing und Spam (der zur Verbreitung anderer DNS-Sicherheitsbedrohungen genutzt wird). Die Statuten und der Auftrag der ICANN erlauben es der ICANN nicht, den Inhalt von Websites zu regulieren.

Der Bericht ist das jüngste Ergebnis der weitreichenden Bemühungen der ICANN, DNS-Sicherheitsbedrohungen zu bewerten, zu überwachen und zu entschärfen. So setzt das ICANN-Team für die Einhaltung von Verträgen die in den ICANN-Richtlinien und -Vereinbarungen festgelegten vertraglichen Verpflichtungen durch und veröffentlicht Bekanntmachungen von Verstößen, Aussetzungen, Kündigungen und Nichtverlängerungen in Bezug auf die Einhaltung der Verpflichtungen zum DNS-Missbrauch durch die Registrierstelle. Sie prüfen regelmäßig, wie die Registrierstellen, die die Registrierung von Domänennamen anbieten, und die Registrierungstellen, die die Registrierungen in ihren Top-Level-Domänen verwalten, ihren vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf den DNS-Missbrauch nachkommen.

Um mehr über DNS-Missbrauch zu erfahren und darüber, was ICANN unternimmt, um ihn zu verstehen und einzudämmen, besuchen Sie die Programm-Webseite unter icann.org.

