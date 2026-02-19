ICANN CEO'su, Türkiye Ziyareti Sırasında 2026 Yılında Alan Adlarının Genişleme Fırsatlarına Dikkat Çekti

ISTANBUL, 19 Şubat 2026 /PRNewswire/ -- Küresel İnternet topluluğu 2026'da gerçekleştirilecek yeni alan adı genişleme turuna hazırlanırken, İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) Başkanı ve CEO'su Kurtis Lindqvist yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, yeni üst düzey alan adlarının Türkiye'deki işletmeler, kurumlar ve internet paydaşları için doğuracağı fırsatlar ele alındı.

Yeni Genel Üst Düzey Alan Adları (gTLD) Programı 2026 Turu, kuruluşlara .com ve .org gibi bilindik alan adları dışında yeni bir alan adı uzantısına başvurabilmeleri için on yıldan uzun süredir sunulan ilk fırsat olacak. Bu yeni alan adları markaları, şehirleri, sektörleri veya toplulukları temsil edebilir. Alan adı sisteminde seçenekleri çoğaltmak ve rekabeti artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Yeni tur, Türkiye Cumhuriyeti için önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye'deki şirketler marka tanınırlıklarını güçlendirebilir ve küresel görünürlüklerini artırabilir. Endüstri grupları ve kurumlar kendi sektör kimlikleriyle bağlantılı alan adları geliştirebilir. Topluluklar çevrimiçi ortamda kültürel ve dilsel temsillerini güçlendirebilir.

İstanbul'da paydaşlarla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Lindqvist; iş dünyası, akademi, sivil topluluk, hükümet ve teknik topluluktan temsilcilerle bir araya geldi ve Türkiye'deki paydaşların 2026 Turu'na nasıl hazırlanabileceğini ve bu katılımın ülke ekonomisi için önemi gibi konular görüşüldü. Görüşmeler; Alan Adı Sistemi'nin işletildiği daha geniş politika ortamının yanı sıra İnternet güvenliği, sürekliliği ve dayanıklılığı gibi konular etrafında da şekillendi.

Lindqvist, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile de bir araya gelerek Türkiye'nin 2026 Turu'na ne kadar hazır olduğu ve ICANN'in alan adı ile IP adreslerinin koordinasyonundaki rolünü ele aldı. Görüşme, ulusal bakış açılarının küresel teknik koordinasyon süreçlerinde dikkate alınırken aynı zamanda istikrarlı ve küresel ölçekte birlikte çalışabilir bir İnternet'in sürdürülmesine odaklandı.

Türkiye Cumhuriyeti, bu görüşmelerde aktif bir rol oynamaktadır. ICANN'in Orta Doğu ve Afrika bölge ofisi İstanbul'da yer almaktadır. Bu ofis, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve daha geniş bölgelerdeki paydaşlarla iletişimi ve kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemektedir.

2026 Turu'na hazırlıklar ilerledikçe, ICANN dünya genelinde hükümetler, işletmeler ve teknik topluluklarla görüşmelerini sürdürerek katılım ve hazırlık konularında bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Türkiye'deki paydaşlar için önümüzdeki aylar, fırsatları gözden geçirmek ve küresel alan adı genişlemesinin bir sonraki aşamasına nasıl katılmak istediklerine karar vermek açısından önemli bir dönem olacak.

ICANN Hakkında

