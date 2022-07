Iceotope Technologies, especialista en refrigeración por inmersión de precisión, obtiene financiamiento por £30 millones de un consorcio global dirigido por el inversionista de impacto ABC Impact

Como parte de una alianza estratégica con Iceotope, nVent ofrecerá nuevas soluciones modulares integradas para centros de datos, instalaciones de vanguardia y aplicaciones informáticas de alto rendimiento. Esta alianza impulsará aún más la rápida implementación de la tecnología de Iceotope a nivel mundial a través de su paquete integral de soluciones para centros de datos.

Tan Shao Ming, director de inversiones de ABC Impact, expresó: "Las soluciones para el clima y el agua son un tema clave de inversión para nosotros. Dado que se espera que una gran parte del crecimiento de los datos en los próximos años provenga de Asia con la llegada de la IoT y la implementación de la 5G, los centros de datos en la región están listos para proliferar. Las soluciones de refrigeración de precisión de Iceotope permiten que los centros de datos migren a una infraestructura más sostenible con una menor huella ambiental e inmobiliaria. Al mejorar la eficiencia en el uso de la energía y el agua, los centros de datos pueden contribuir a los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono. Vemos un enorme potencial para implementar esta tecnología en Asia, especialmente en regiones con climas tropicales, y esperamos trabajar con Iceotope para incrementar su impacto positivo".

David Craig, director ejecutivo de Iceotope Technologies, expresó: "Esta inversión significativa, una de las mayores cantidades recientemente invertidas en refrigeración por líquido, es un testimonio del gran trabajo de nuestros diseñadores para nuestros clientes en todo el mundo, así como de la gran cantidad de socios tecnológicos y de canales que han depositado su confianza en nuestra capacidad de enfriar servidores de centros de datos de manera más eficiente en un factor de forma de rack vertical. Dada la importancia global del sector de los centros de datos, que solo puede aumentar a medida que las instalaciones de vanguardia proliferan y llegan a los rincones más lejanos de la civilización, esperamos acelerar nuestro plan de implementación global con la ayuda de nuestros socios de inversión nuevos y existentes".

Si bien la refrigeración por líquido es de larga data y se ha convertido en el estándar en aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), la refrigeración por aire ha sido el enfoque preferido para enfriar grandes empresas de datos, centros de ubicación compartida y centros de datos en la nube. Esta situación está cambiando rápidamente a medida que se acelera la adopción de la refrigeración por líquido, y se espera que el mercado global de la refrigeración por líquido de los centros de datos crezca a razón de una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24,8 %[1] a USD 6.400 millones para 2027.

Diseñado para enfriar toda la pila de TI, en cada caso de uso, desde hiperescala hasta el borde extremo, la refrigeración por inmersión de precisión a nivel de chasis patentada por Iceotope ofrece hasta un 96 % de reducción de agua, hasta un 40 % de reducción de energía y hasta un 40 % de reducción de emisiones de carbono por kW de ITE[2]. 100 % selladas a nivel de chasis, las soluciones de refrigeración por líquido de Iceotope ofrecen máximo enfriamiento, a la vez que aíslan y protegen la TI crítica del entorno y la atmósfera circundantes. Los factores de forma estándar de la industria permiten realizar el mantenimiento y el intercambio en caliente de manera sencilla, en cualquier ubicación, con facilidad, sin desorden, ni la necesidad de equipos de elevación pesados.

Joe Ruzynski, presidente de nVent, expresó: "Me entusiasma profundizar nuestra relación con Iceotope. Juntos hemos creado soluciones de refrigeración sostenibles e innovadoras que resuelven eficientemente el tema del calor y evitan el tiempo de inactividad en los centros de datos. En el futuro, tenemos la oportunidad de aprovechar nuestro éxito e impulsar la siguiente fase de soluciones de refrigeración por inmersión de precisión en un entorno emocionante y en crecimiento".

Jonathan Maxwell, fundador y director ejecutivo de Sustainable Development Capital LLP y gerente de inversiones de SEEIT, expresó: "El mercado de los centros de datos es una de las fuentes de demanda de energía y refrigeración de mayor crecimiento a nivel mundial. Nos complace apoyar a Iceotope en sus esfuerzos por ampliar el uso de su innovadora tecnología de eficiencia energética en este sector dinámico".

En los últimos 18 meses, Iceotope ha sido ampliamente reconocida por su innovación con los premios Edge Computing Product of the Year DCS Award 2021, Data Centre Magazine Top 10 Most Innovative Cooling Companies, STL Partners 100 Edge Companies to Watch 2022, y hace poco, con los premios Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards en Londres donde se adjudicó los premios Data Centre Design & Build Product of the Year y Data Centre Cooling Product of the Year 2022.

Investigación y mercados; mercado global de refrigeración por líquido de centros de datos por componente, usuario final, tipo de centro de datos, tipo de refrigeración, empresa y región - Proyección hasta 2027: https://www.researchandmarkets.com/reports/5610635/global-data-center-liquid-cooling-market-by? Verificado de manera independiente por Cundall: Informe de estudio documental - Comparación entre refrigeración por líquido y por aire

Acerca de Iceotope

Las soluciones de refrigeración por inmersión de precisión a nivel de chasis de Iceotope están diseñadas para enfriar toda la pila de TI, en cada caso de uso, desde la hiperescala hasta el borde extremo. Al eliminar la necesidad de ventiladores e infraestructura de refrigeración por aire, las tecnologías de Iceotope trabajan casi en silencio, lo que aporta una reducción revolucionaria en el consumo de energía y agua, y una reducción significativa de costos en el diseño, la construcción y el funcionamiento de los centros de datos. Para obtener más información, visite www.iceotope.com.

Acerca de ABC Impact

ABC Impact es una empresa de capital privado con sede en Singapur y enfocada en Asia que se dedica a la inversión de impacto. Invertimos en empresas que impulsan un cambio positivo al abordar los desafíos más apremiantes del mundo, como el cambio climático, la escasez de recursos y la profundización de la desigualdad. Nuestros temas de inversión abarcan inclusión financiera y digital, mejor salud y educación, soluciones para el clima y el agua, alimentos y agricultura sostenibles y ciudades inteligentes y habitables.

Creemos que invertir con objetivo en el impacto demuestra el poder positivo del capital privado y puede ayudar a fomentar empresas más innovadoras y resilientes que generen beneficios para la sociedad y el medioambiente. Somos un inversionista disciplinado con un enfoque de evaluación de impacto riguroso y basado en evidencia que tiene como objetivo generar resultados sociales o ambientales positivos y mensurables, junto con un rendimiento atractivo para nuestros inversionistas que se ajusta en función del riesgo.

Nuestros temas de inversión están alineados con el marco ABC para una economía activa, una sociedad hermosa y una tierra limpia. El marco ABC fue establecido por la empresa singapurense de inversiones Temasek y se basa en los ideales de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

Nuestro fondo inaugural de USD 405 millones incluye inversionistas como Temasek Trust, Temasek, Pavilion Capital, Mapletree Investments, Seatown Holdings, Sembcorp Industries y Singapore Power.

Viste www.abcimpact.com.sg para obtener más información. Nuestro último informe de impacto, "Inspirar el impacto", está disponible en www.abcimpact.com.sg/impactreport2021.

Acerca de nVent

nVent es un proveedor global líder de soluciones de protección y conexión eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posible sistemas más seguros y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y estamos al servicio de productos y soluciones de alto rendimiento que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos críticos más sensibles del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y soluciones de fijación y gestión térmica en todas las marcas líderes en la industria que son reconocidas a nivel mundial por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se ubica en Londres y nuestra oficina de gestión en los Estados Unidos se encuentra en Mineápolis. Nuestra sólida cartera de marcas líderes de productos eléctricos data de hace más de 100 años e incluye a nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER. Obtenga más información en www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas comerciales de propiedad o con licencia de nVent Services GmbH o sus filiales.

Contactos para los medios

Iceotope Technologies Ltd

Damien Wells, Spa Communications

correo electrónico: [email protected]

celular: +44 (0) 7900 302102

Contacto para los medios de ABC Impact

correo electrónico: [email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1853806/Iceotope_Technologies_Limited_1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1848992/Iceotope_Technologies_Logo.jpg

FUENTE Iceotope Technologies Limited

SOURCE Iceotope Technologies Limited