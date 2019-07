Icertis cimenta liderança indiscutível de mercado de GCVC com rodada de US$ 115 milhões

BELLEVUE, Washington, 17 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Icertis, principal provedora de gestão de contratos empresarias em nuvem, anunciou hoje o fechamento de uma rodada da série E de US$ 115 milhões. Com esse financiamento, a Icertis se torna a primeira empresa de gestão de ciclo de vida de contratos (GCVC) do mundo a valer mais de um bilhão de dólares.

A Icertis é reconhecida como a líder na categoria CLM devido à sua plataforma inovadora infundida de IA de Gestão de Contratos Icertis (ICM, Icertis Contract Management) e sucesso inigualável em ganhar 2.000 clientes globais. Ela conta algumas das empresas mais sofisticadas em todas as principais verticais, bem como 5 das 10 maiores empresas mais valorizadas do mundo, e seus clientes. Atualmente, a plataforma ICM ajuda clientes em todo o mundo a gerenciar mais de 5,7 milhões de contratos com um valor agregado de mais de US$ 1 trilhão.

A rodada foi coliderada pela Greycroft e Premji Invest com participação de investidores institucionais existentes, incluindo B Capital Group, Capital Group, Eight Roads, Ignition Partners, Meritech Capital Partners e PSP Growth.

"Quando a Greycroft investe em uma empresa, nós nos comprometemos a uma parceria de longo prazo e, desde a liderança de sua rodada Série A em 2015, temos orgulho em apoiar a Icertis ao ver que ela transforma a base do comércio", declarou Mark Terbeek, parceiro, Greycroft. "Com o passar do tempo, vimos que a empresa se tornou uma líder indiscutível de GCVC, adquirindo um enorme grupo de clientes blue-chip e gerando um retorno sobre capital que está entre os melhores que já vimos. Não temos dúvida de que se tornarão a próxima gigante no mercado de SaaS empresarial."

"Por administrarmos um fundo crossover evergreen de longo prazo, buscamos empresas com prospectos de crescimento duradouros que possam executar e prosperar bem além de uma oferta pública inicial", declarou Sandesh Patnam, parceiro líder da Premji Invest nos EUA. "A Icertis tem todas as marcas oficiais de uma empresa que vai crescer para ser uma potência - um produto inovador que entrega valor substancial para os clientes, profundas reservas em dinheiro para desenvolver o mercado e um histórico de execução perfeita."

Pela primeira vez na história, os contratos estão sendo digitalizados, permitindo às empresas reimaginar a gestão de contratos e colocá-lo no centro de seus processos comerciais. A plataforma ICM, alimentada por inteligência artificial, destrava o valor comercial integrado nos contratos de uma empresa. Ao transformar esses documentos estáticos em ativos digitais estratégicos, as empresas podem se proteger contra risco, aprimorar a conformidade, acelerar a velocidade de negócios e otimizar relações comerciais durante toda a vida útil do contrato.

"As empresas devem reimaginar cada processo de negócio para competir em mercados globais hipercompetitivos da atualidade", declarou Samir Bodas, CEO e cofundador da Icertis. "Nada é mais fundamental do que a gestão de contratos, visto que cada dólar que entra e que sai de uma empresa é regido por um contrato. À medida que o mercado de GCVC decola, estamos empolgados em ter a Premji Invest unida à família Icertis, Greycroft duplicou ao coliderar essa rodada e todos os investidores reconfirmaram seu compromisso, à medida que executamos nossa missão de nos tornarmos a plataforma de gestão de contratos do mundo."

O mercado de GCVC é gigante e está crescendo rapidamente - a MGI Research estima que o mercado total que se pode atingir (TAM, Total Addressable Market) seja de mais de US$ 20 bilhões, com o GCVC de SaaS crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 31%. "O crescimento na adoção de GCVC é alimentado pela transformação digital", declarou Igor Stenmark, diretor-administrativo da MGI Research. "As empresas estão refocando investimentos de tecnologia dos tradicionais pacotes ERP/financeiros para a automação e instrumentação digital de processos chave como gestão de contratos. Os provedores de gestão de contrato empresarial como a Icertis estão bem posicionados para navegar essa onda."

A Icertis cultiva constantemente altas pontuações e sólidos feedbacks em avaliações voltadas a analistas e clientes. A empresa "continua a aprimorar seu produto GCVC e adquiriu uma série de clientes Fortune 100 como consequência", escreve Andrew Bartels, autor de The Forrester Wave™: Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019. Nessa avaliação abrangente da Forrester, a Icertis recebeu a maior pontuação entre todos os fornecedores na categoria Oferta Atual e a maior pontuação possível na categoria Referências do Cliente.

Os novos fundos serão usados para:

Aumentar investimento na plataforma ICM líder do setor e ampliar o grupo de aplicações verticalizadas de negócios desenvolvidas na plataforma para ajudar os clientes a aumentar receitas, reduzir custos, melhorar o fluxo de caixa, gerenciar o risco e garantir a conformidade.

Estender a Estrutura de Blockchain da Icertis, a primeira estrutura de blockchain do mundo integrada com uma plataforma de gestão de contratos empresariais, para criar soluções práticas e transformadoras para resolver desafios de negócios do mundo real, incluindo transparência de cadeia de suprimentos, conformidade de certificação, determinação de preços baseada em resultados, entre outros.

Acelerar a infusão de inteligência artificial e serviços cognitivos avançados na plataforma ICM para solucionar desafios de gestão de contrato empresarial anteriormente intratáveis que podem ser exclusivamente tratados somente por essas novas tecnologias.

Escalar esforços de vendas e marketing para atingir cada empresa de ponta no mundo e expandir iniciativas de desenvolvimento de negócio para crescer o ecossistema de parceiros.

Financiar aquisições oportunistas vinculadas à geração de valor comercial em contratação.

A Icertis atingiu uma taxa de crescimento anual composta de 125% (CAGR, na sigla em inglês) nos últimos quatro anos. Para tratar dessa rápida expansão, a Icertis abriu escritórios em Londres, Paris, Cingapura, Sydney e Sofia, na Bulgária, nos últimos 18 meses, trazendo a contagem de escritórios mundiais da empresa para 12. A empresa está experimentando mais crescimento do que nunca e, atualmente, possui clientes entre todas as principais verticais da indústria, incluindo ABB, Airbus, 3M, Bertelsmann, Bertelsmann, Cognizant, Daimler, Humana, Johnson & Johnson, Microsoft, Qantas, entre outros.

A Icertis recebeu o seguinte reconhecimento da indústria, parceiro, cliente e funcionário recentemente.

Sobre a Icertis

A Icertis, plataforma líder de gestão de contratos empresariais em nuvem, soluciona os problemas de gestão de contratos mais difíceis na plataforma mais fácil de usar. Com a Icertis, as empresas acelerar seus negócios ao aumentarem a velocidade de contrato, protegerem-se contra o risco e garantirem conformidade regulatório e de política, além de otimizarem suas relações comerciais ao maximizarem receitas e reduzirem custos. A plataforma de Gestão de Contratos Icertis (ICM, na sigla em inglês) infundida de IA é usada por empresas como 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft e Sanofi para gerenciar 5,7 milhões de contratos em mais de 40 idiomas em mais de 90 países.

