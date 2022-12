Icona Capital acquiert une participation de 40 % dans Stoneweg

Ce partenariat stratégique formalise une collaboration à long terme entre les deux sociétés

Actifs sous gestion combinés de 8 milliards d'euros

GENÈVE et LONDRES, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La société d'investissement immobilier international Stoneweg S.A. (« Stoneweg ») et la société londonienne Icona Capital (« Icona ») ont le plaisir d'annoncer l'acquisition par Icona d'une participation minoritaire de 40 % dans Stoneweg.

Cet accord renforce la trajectoire de croissance de Stoneweg, qui s'affirme au niveau international comme un acteur de premier plan dans le domaine de l'immobilier, mettant l'accent sur la durabilité. En 2022, Stoneweg a renforcé son équipe de direction, son conseil d'administration et, grâce à cette étape importante, consolide les fondations posées depuis la création du groupe en 2015 pour offrir aux investisseurs des opportunités uniques et des solutions d'investissement innovantes.

Ce partenariat stratégique soutiendra l'ambitieux pipeline de plusieurs milliards de dollars axé sur les facteurs ESG d'Icona, comprenant des investissements en actifs immobiliers de premier ordre dans des marchés disloqués de manière critique. La transaction crée une plateforme combinée de 8 milliards d'euros qui tire parti des capacités des deux partenaires en matière de recherche de capitaux, d'origination de flux d'affaires et de distribution d'actifs.

Max-Hervé George, fondateur et PDG d'Icona Capital, a déclaré : « Nous entrevoyons un énorme potentiel de croissance en tirant parti des vastes synergies que nos entreprises peuvent tirer de notre vision unifiée, de notre esprit d'entreprise et de notre créativité. En s'appuyant sur les précédents succès de Stoneweg et d'Icona, il était tout naturel de concrétiser ce partenariat et de mettre en commun nos compétences et notre expertise pour donner un nouvel élan à nos entreprises. »

Le fondateur et PDG de Stoneweg, Jaume Sabater, a commenté : « L'investissement d'Icona dans notre entreprise en pleine croissance est une formidable preuve de soutien et un témoignage de la qualité de notre travail de conseil et d'investissement, ainsi que de nos références en matière de durabilité à la pointe du secteur. Nous collaborons avec Icona depuis longtemps et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour répondre aux besoins de nos clients dans les années à venir. »

Depuis 2015, Stoneweg identifie des opportunités immobilières et structure des produits d'investissement en Suisse, en Espagne, en Andorre, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Grâce à son approche originale de l'investissement immobilier, la société a connu une forte période de croissance depuis sa création et emploie désormais plus de 140 professionnels gérant plus de 5 milliards d'euros d'actifs immobiliers.

Icona, société d'investissement indépendante dont le siège est à Londres, conseille plusieurs véhicules d'investissement sur différentes classes d'actifs dans l'immobilier, le crédit, le private equity, les situations particulières et le growth equity. La plupart des 3 milliards d'euros d'actifs d'Icona sont contrôlés et gérés par une équipe dirigée par Max-Hervé George, fondateur et PDG d'Icona.

À propos de Stoneweg

Stoneweg (www.stoneweg.com) est un groupe de conseil en investissement immobilier et un gestionnaire d'actifs immobiliers créé en 2015 et dont le siège est à Genève, en Suisse.

Le Groupe s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, développer et gérer des investissements immobiliers dans le Monde.

À ce jour, Stoneweg a investi pour plus de 5 milliards d'euros d'investissements immobiliers dans différents secteurs notamment résidentiel, commercial, logistique et hôtelier. L'expertise de Stoneweg porte sur les stratégies d'investissement en equity et en dette. Sa clientèle se compose d'institutions financières et de family offices qui investissent dans le cadre de diverses structures, notamment des club deals, des joint-ventures, des co-investissements.

Avec plus de 140 collaborateurs, Stoneweg est présent en Suisse, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, en Andorre et en Italie.

Depuis 2015, Stoneweg a réalisé plus de 300 acquisitions aux côtés de partenaires de premier ordre.

À propos d'Icona Capital

Icona Capital Group (www.iconacapital.com) est une société d'investissement indépendante et une entreprise de conseil financier créée par Max-Hervé George. Elle est enregistrée et a son siège à Londres, et possède des bureaux à Genève et au Luxembourg. Elle conseille un certain nombre de ses propres véhicules d'investissement sur différents segments d'activité dans les domaines de l'immobilier, du crédit, du private equity, des situations particulières et du growth equity. Icona possède aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros d'actifs en valeur brute dans 14 pays d'Europe occidentale, centrale et orientale ainsi qu'aux États-Unis.

SOURCE Icona Capital