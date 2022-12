Icona Capital erwirbt 40 % der Anteile an Stoneweg

- Strategische Partnerschaft formalisiert die langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen

- Kombiniertes verwaltetes Vermögen von 8 Milliarden Euro

GENF und LONDON, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die globale Immobilien-Investmentgesellschaft Stoneweg S.A. („Stoneweg") und die in London ansässige Icona Capital („Icona") freuen sich, den Erwerb einer 40 %-igen Minderheitsbeteiligung an Stoneweg durch Icona bekannt zu geben.

Diese Vereinbarung stärkt den Wachstumskurs von Stoneweg, das sich als führender globaler Immobilienanbieter mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit etabliert. Im Jahr 2022 hat Stoneweg sein Managementteam und seinen Vorstand verstärkt und festigt mit diesem Meilenstein das starke Fundament, das die Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 2015 aufgebaut hat, um Anlegern einzigartige Chancen und innovative Investmentlösungen zu bieten.

Die strategische Partnerschaft wird Iconas ehrgeizige ESG-fokussierte Multi-Milliarden-Pipeline unterstützen, die erstklassige Immobilieninvestitionen in kritisch benachteiligten Märkten umfasst. Durch die Transaktion entsteht eine kombinierte Plattform mit einem Volumen von 8 Milliarden Euro, die die Fähigkeiten beider Partner in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Deal Flow Origination und Asset Distribution nutzt.

Max-Hervé George, Gründer und CEO von Icona Capital, sagte: „Wir sehen ein enormes Wachstumspotenzial, wenn wir die umfangreichen Synergien nutzen, die unsere Firmen durch die Nutzung unserer gemeinsamen Vision, unseres Unternehmergeistes und unserer Kreativität erzielen können. Aufbauend auf den früheren gemeinsamen Erfolgen von Stoneweg und Icona war es nur natürlich, diese Partnerschaft zu festigen und unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen zu bündeln, um unseren Unternehmen weiteren Auftrieb zu geben."

Jaume Sabater, Gründer und CEO von Stoneweg, kommentierte: „Die Investition von Icona in unser schnell wachsendes Unternehmen ist ein großartiges Zeichen der Unterstützung und ein Beweis für die Qualität unserer Beratungs- und Anlagetätigkeit sowie für unsere branchenführende Nachhaltigkeit. Wir arbeiten schon seit langem mit Icona zusammen und freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren gemeinsam für unsere Kunden zu arbeiten."

Stoneweg identifiziert seit 2015 Immobilienmöglichkeiten und strukturiert Investmentprodukte in der Schweiz, Spanien, Andorra, Italien, Großbritannien, Irland und den USA. Dank seines originellen Ansatzes bei Immobilieninvestitionen hat das Unternehmen seit seiner Gründung ein starkes Wachstum erlebt und beschäftigt heute mehr als 140 Mitarbeiter, die ein Immobilienvermögen von über fünf Milliarden Euro verwalten.

Icona, ein unabhängiges Investmentunternehmen mit Hauptsitz in London, berät mehrere Investmentvehikel in verschiedenen Anlageklassen in den Bereichen Immobilien, Kredit, Private Equity, Special Situations und Growth Equity. Die meisten der drei Milliarden Euro schweren Vermögenswerte von Icona werden von einem Team unter der Leitung von Max-Hervé George, dem Gründer und CEO von Icona, kontrolliert und verwaltet.

Informationen zu Stoneweg

Stoneweg (www.stoneweg.com) ist ein Immobilien-Asset-Manager und eine Anlageberatungsgruppe, die 2015 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, hat. Die Gruppe stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilieninvestitionen auf der ganzen Welt auf lokale operative Teams. Bis heute hat Stoneweg mehr als fünf Milliarden Euro in Immobilien in verschiedenen Sektoren wie Wohnen, Gewerbe, Logistik und Gastgewerbe investiert. Stonewegs Expertise liegt sowohl in der Aktien- als auch in der Fremdkapitalinvestitionsstrategie. Zu seinen Kunden gehören Finanzinstitute und Family Offices, die in eine Vielzahl von Strukturen investieren, darunter Club Deals, Joint Ventures und Co-Investitionen. Mit mehr als 140 Mitarbeitern ist Stoneweg in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Irland, Andorra und Italien vertreten. Seit 2015 hat Stoneweg mehr als 300 Akquisitionen mit erstklassigen Partnern abgeschlossen.

Informationen zu Icona Capital

Die Icona Capital Group (www.iconacapital.com) ist ein unabhängiges Investmentunternehmen und Finanzberatungsunternehmen, das von Max-Hervé George gegründet wurde. Es ist in London registriert und hat dort seinen Hauptsitz. Weitere Büros befinden sich in Genf und Luxemburg. Das Unternehmen berät eine Reihe ihrer eigenen Investmentvehikel in verschiedenen Geschäftssegmenten in den Bereichen Immobilien, Kredite, Private Equity, Special Situations und Growth Equity. Icona hat jetzt einen Bruttowert von über drei Milliarden Euro in 14 Ländern in West-, Mittel- und Osteuropa sowie in den USA.

SOURCE Icona Capital