Icons of Whisky séduit par Kavalan lors des WWA 2023

TAIPEI, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan a remporté le prix mondial du « Barman de l'année » aux prestigieux prix Icons of Whisky 2023 pour James Lin du Kavalan Whisky Bar.

La meilleure distillerie taïwanaise a également remporté le prix du « Distillateur de l'année » et du « Bar de l'année » – et a été très commenté dans la catégorie « Reste du monde ».

James Lin of Kavalan Whisky Bar, the winner of “Bartender of the Year” James Lin, winner of the global award “Bartender of the Year” holds the trophy.

Kavalan a également conservé son prix du « Meilleur single cask single malt taïwanais » pour la troisième année consécutive, cette fois-ci pour le Kavalan Solist Port et le Kavalan King Car Conductor.

À propos de James Lin

James Lin a réalisé son apprentissage auprès de M. Hidetsugu Ueno (fondateur du Bar High Five), de Nick Wu (fondateur du Bar Mood Taipei) et du chef de bar Tony Lin (de la Testing Room de la société de R&D Draft Land et barman en chef). Au bar Lazy Point, il a été classé quatrième dans la catégorie Bacardí Legacy en 2018.

À propos du Kavalan Whisky Bar

Inauguré en 2019, le Kavalan Whisky Bar est situé dans le centre de Taipei et conçu comme un speakeasy pour offrir une expérience multisensorielle qui raconte l'histoire de Kavalan. Le bar sert une gamme complète d'expressions Kavalan, des éditions limitées, ainsi que des cocktails classiques et des spécialités exclusivement fabriqués avec du whisky et du gin Kavalan.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte de Snow Mountain et est agrémenté de brises de mer et de montagne. Tout cela se combine pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous l'égide de la société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 700 récompenses dans les concours les plus compétitifs du secteur. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

