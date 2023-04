Kavalan é vencedora no Icons of Whisky, WWA 2023

TAIPEI, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Kavalan conquistou o prêmio global "Bartender of the Year" (Bartender do Ano) no prestigioso prêmio Icons of Whisky2023 para James Lin do Kavalan Whiskey Bar.

A principal destilaria de Taiwan também ganhou o "Distiller of the Year" e o "Bar of the Year", altamente elogiada na categoria "Resto do Mundo".

James Lin do Kavalan Whisky Bar, vencedor do “Bartender of the Year” ("Bartender do Ano"). James Lin, vencedor do prêmio global “Bartender of the Year” ("Bartender do Ano") segurando o troféu.

Kavalan também manteve sua coroa de "Melhor puro malte taiwanês de barril único" e "Melhor uísque puro malte taiwanês" pelo terceiro ano consecutivo, esta vez para Kavalan Solist Port e Kavalan King Car Conductor.

Sobre James Lin

Lin conquistou seu aprendizado sob o comando do Sr. Hidetsugu Ueno (fundador do Bar High Five), Nick Wu (fundador da Bar Mood Taipei) e líder do bar Tony Lin (sala de testes da Draft Land P&D e chefe bartender). No bar Lazy Point ele ficou em quarto lugar no Bacardí Legacy 2018.

Sobre a Kavalan Whisky Bar

Inaugurado na 2019 fábrica, o Kavalan Whisky Bar está localizado no centro da Taipé e foi como um bar clandestino para oferecer uma experiência multissensorial que conta a história do Kavalan. O bar serve uma gama completa de expressões Kavalan, edições limitadas, bem como coquetéis clássicos e especiais feitos exclusivamente com uísque Kavalan e gim.

Sobre a Destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde o ano de 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Snow Mountain e é realçado pelo mar e brisa da montanha. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Usando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria tem o respaldo de cerca de 40 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz, King Car Group. Já ganhamos mais de 700 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

Contato para a imprensa:

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Britney Chen

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051167/20230410_______1__Global_use.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051168/20230410_______2__Global_use.jpg

CONTATO: Kaitlyn Tsai, +886(0)2-2365-6551 # 6807; Britney Chen, +886(0)2-2365-6551 # 6807

FONTE Kavalan

SOURCE Kavalan