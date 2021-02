ICP DAS Biomedical Polymers kündigt an, hochwertige medizinische TPU aus Taiwan anzubieten

Laut der Marktstudie von MarketsandMarkets wird die Marktgröße von TPU bis 2024 voraussichtlich 3,5 Mrd. USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % erreichen, was darauf hindeutet, dass der Sektor von der Automobil- und der Medizinbranche angetrieben wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Einsatz von medizinischem TPU voraussichtlich rasch zunehmen wird, möchte ICP DAS-BMP seinen Kunden weltweit biostabiles und qualitativ hochwertiges medizinisches TPU liefern. Wie erwartet hat ICP DAS-BMP wiederholt Anfragen aus verschiedenen Ländern in Europa, den USA, der Ukraine und aus Indien erhalten. Außerdem verwendet einer der Hersteller von medizinischen Kathetern in Taiwan die Alithane ALP-Reihe für neue Produktentwicklung.