ICP DAS-BMP participará da MEDICAL MAJUFACTURING ASIA 2022 em Singapura

TAIPEI, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), um fornecedor taiwanês de TPU (poliuretano termoplástico) médico se apresentará na MEDICAL MANUFACTURING ASIA 2022, o quinto Manufacturing Processes for Medical Technology Exhibition and Conference, que oferece excelentes oportunidades de negócios em tecnologia médica no mercado do Sudeste Asiático. A exposição será realizada na Marina Bay Sands Expo and Convention Centre em Singapura, de 31 de agosto a 2 de setembro de 2022.

image

A ICP DAS-BMP apresentará três séries de pellets de TPU de grau médico altamente estável, a saber, Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) e Arothane™ (série ARP). Uma nova gama de pellets com 30% (W30) de teor de tungstênio será apresentada na exposição. A ICP DAS-BMP tem o prazer de anunciar o lançamento de três novas linhas de produção, além das duas já em operação. A terceira linha de produção começará a operar em alguns meses. Além disso, será lançada até o final deste ano, a produção de pellets com 40% (W40) e 50% (W50) de teor de tungstênio, respectivamente.

Todos os pellets de TPU de grau médico da ICP DAS - BMP são produzidos 100% em Taiwan e têm excelentes propriedades mecânicas, resistência química e radiodensidade, bem como podem ser combinados com cores. Para garantir aos clientes o melhor serviço, A ICP DAS-BMP fornece os melhores prazos de entrega e aceita pedidos de quantidades menores. Os pellets de TPU de grau médico podem ser usados em várias aplicações, como liberação de medicamentos, tratamento de feridas, cardiologia, urologia, ortodontia e outros.

À medida que a maioria dos países começou a considerar a substituição do PVC (cloreto de polivinila) por TPU de grau médico, o uso de pellets de TPU de grau médico tornou-se uma parte crítica dos sistemas globais de saúde e de emergência médica. A ICP DAS-BMP observou com orgulho que a empresa já alcançou um sucesso impressionante com fabricantes nacionais e estrangeiros de dispositivos médicos, incluindo os da Coreia, Israel, França e outros usando o TPU de grau médico para métodos de moldagem por injeção.

A equipe da ICP DAS-BMP está ansiosa para receber os visitantes de 31 de agosto a 2 de setembro de 2022, no Hall F, estande 2V13. Conheça os especialistas da empresa para saber mais sobre os últimos desenvolvimentos em TPU de grau médico.

Sobre A ICP DAS-BMP

Em resposta à crescente demanda no setor de polímeros, em 2018, a ICP DAS criou uma nova unidade de negócios para o desenvolvimento e produção de TPU de grau médico – A ICP DAS-BMP. A empresa obteve a certificação ISO 13485 para suas fábricas e linhas de produção de matéria-prima.

A ICP DAS-BMP tem seus próprios laboratórios para polimerização, análise de propriedades físicas e testes de citotoxicidade. Todos os TPUs fornecidos pela ICP DAS-BMP são certificados e compatíveis com a norma internacional ISO 10993. Os materiais passaram nos testes de sensibilização da pele e citotoxicidade de acordo com as normas ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Tudo isso permite que A ICP DAS-BMP garanta a biocompatibilidade para fabricantes de dispositivos médicos.

Para mais informações, acesse o nosso site: https://bmp.icpdas.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874001/image.jpg

FONTE ICP DAS Co., Ltd.

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.