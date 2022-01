Tant que les clients utilisent le protocole Modbus standard, la passerelle périphérique IIoT WISE-5231 d'ICP DAS peut se connecter à la solution ExoWISE. Une fois connectée, WISE-5231 peut immédiatement commencer à envoyer des données à la plateforme Cloud pour le contrôle et la surveillance à distance dans diverses applications industrielles, permettant aux utilisateurs de visualiser des tableaux de bord avec des données en temps réel et l'état de l'équipement, mais aussi de recevoir des notifications, de gérer l'accès des utilisateurs et de générer des rapports. La fonction principale de WISE-5231 est de connecter les appareils périphériques à Internet et d'agir comme un pont entre les appareils et le Cloud. Ces fonctionnalités sont un grand facteur de différenciation par rapport aux systèmes SCADA standard.

La surveillance à distance est un système efficace pour optimiser la production dans diverses industries. Elle permet également de réduire les temps d'arrêt des équipements et d'améliorer la qualité. Cependant, développer un tel système peut être difficile. Pour cette raison, ICP DAS a tiré parti des technologies d'Exosite pour fournir à ses clients une solution IoT de bout en bout : ExoWISE. ICP DAS a choisi de s'associer à Exosite en raison de sa marque établie et de confiance sur le marché de l'IIoT, fournissant des solutions de bout en bout, une plateforme logicielle d'entreprise et une vaste gamme d'outils pour faciliter la configuration et le déploiement des applications IoT.

La connexion à la solution ExoWISE est facile et ne nécessite pas de codage, éliminant ainsi le besoin d'une équipe de développement logiciel, d'investissements importants ou d'un long temps de développement. En réponse au développement rapide des technologies IIoT, ICP DAS est heureux de fournir à ses clients une solution facile à utiliser pour étendre leur infrastructure informatique et permettre la connectivité des données OT au sein de leurs applications industrielles. ExoWISE est déjà disponible pour leurs clients du monde entier. ExoWISE est impatient de fournir à ses clients les dernières solutions qui combinent les technologies IIoT, Cloud et périphériques.

Pour en savoir plus sur ExoWISE, veuillez visiter :

https://www.icpdas.com/web/marketing_kits/landingpage/ExoWISE/index.html

À propos d'ICP DAS

ICP DAS a été créé en 1993 et se concentre sur l'innovation et l'amélioration des technologies d'automatisation industrielle. Près de 30 ans d'expérience sur le marché industriel mondial ont permis à l'entreprise d'occuper des positions de leader parmi les fournisseurs de solutions pour l'industrie 4.0 et l'Internet industriel des objets (IIoT).

Pour plus de détails, veuillez visiter notre site internet : https://www.icpdas.com/

Pour les produits, les solutions et les demandes de renseignements, contactez-nous directement : [email protected]

