ICP DAS faz parceria com a provedora de software IoT Exosite para apresentar a solução "ExoWISE"

Desde que os clientes utilizem o protocolo Modbus padrão, o gateway IIoT edge WISE-5231 da ICP DAS pode se conectar com a solução ExoWISE. Depois de conectado, o WISE-5231 pode começar a enviar imediatamente dados para a plataforma de nuvem para o controle remoto e monitoramento em várias aplicações industriais, permitindo que os usuários visualizem painéis com dados e status de equipamentos em tempo real, além de receberem notificações, gerenciarem o acesso de usuários e gerarem relatórios. A principal função do WISE-5231 é conectar dispositivos edge com a Internet e atuar como uma ponte entre os dispositivos e a nuvem. Esses recursos são um grande diferencial em comparação com os sistemas padrão SCADA.