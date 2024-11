IDB Invest alloue 3,7 milliards de dollars d'obligations durables pour stimuler l'impact vert et social

Le produit des 18 obligations durables émises a été alloué à 109 projets verts et sociaux.

Les fonds ont permis de financer 1,2 million de MPME, de créer 145 000 emplois et de réduire de plus de 11 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre.

BAKU, Azerbaïdjan, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest a lancé son rapport annuel sur l'allocation et l'impact des obligations durables, marquant le troisième cycle d'allocation des produits dans le cadre de sa dette durable. Le rapport couvre les émissions d'obligations d'IDB Invest de 2021 à 2023, montrant l'impact réel et cumulatif de ces investissements en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le rapport a été annoncé lors de la conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique (COP29).

Selon le nouveau rapport, sur les 3,7 milliards de dollars cumulés provenant des émissions d'obligations durables d'IDB Invest, 56 % ont soutenu des projets sociaux et 44 % ont financé des projets verts. Notamment, la plus grande partie du financement a soutenu des projets axés sur le progrès socio-économique et l'autonomisation (1,3 milliard de dollars) et les énergies renouvelables (1,2 milliard de dollars).

Le rapport met en évidence des paramètres clés démontrant l'impact environnemental et social, notamment la réduction des émissions de carbone, l'augmentation des énergies renouvelables et l'élargissement du financement pour les populations mal desservies.

« Nos projets répondent aux défis urgents de la région tout en encourageant les partenariats pour l'innovation, la croissance économique et l'inclusion sociale », a déclaré James Scriven, directeur général de IDB Invest. « Qu'il s'agisse d'efforts axés sur l'environnement, comme la réduction des gaz à effet de serre, la gestion des eaux usées et les énergies renouvelables, ou d'initiatives à caractère social qui permettent l'accès à l'eau potable, la création d'emplois et le soutien aux PME, nous sommes à l'origine de changements positifs. »

Un examen indépendant effectué par Sustainalytics a confirmé que le rapport répondait aux critères du cadre de la dette durable de IDB Invest et aux engagements en matière de rapports.

Le rapport est une pierre angulaire du cadre de la dette durable de IDB Invest, qui permet à IDB Invest d'émettre des obligations vertes, sociales et durables alignées sur les principes des obligations vertes et les principes des obligations sociales publiés par l'Association internationale des marchés de capitaux.

IDB Invest est une banque multilatérale de développement qui s'est engagée à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par l'intermédiaire du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin d'obtenir des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 21 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 394 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans une variété de secteurs. Visitez notre site web idbinvest.org.

