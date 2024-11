IDB Invest wijst 3,7 miljard dollar toe uit duurzame obligaties om groene en sociale impact te stimuleren

De opbrengsten van 18 uitgegeven duurzame obligaties werden toegewezen aan 109 groene en sociale projecten.

Met de fondsen werden 1,2 miljoen mkb's gefinancierd, 145.000 banen gecreëerd en meer dan 11 miljoen ton broeikasgasemissies verminderd.

BAKU, Azerbeidzjan, 18 november 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest heeft zijn jaarlijkse Sustainable Bond Allocation and Impact Report gelanceerd en markeert daarmee de derde toewijzingsronde van opbrengsten onder zijn Sustainable Debt Framework. Het rapport heeft betrekking op de obligatie-uitgiften van IDB Invest van 2021 tot en met 2023 en laat de werkelijke, cumulatieve impact van deze investeringen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zien. Het rapport werd aangekondigd tijdens de VN-conferentie van de partijen inzake klimaatverandering (COP29).

Volgens het nieuwe rapport 56% van de cumulatieve 3,7 miljard dollar toegewezen uit de duurzame obligatie-emissies van IDB Invest, naar sociale projecten en 44% naar groene projecten. Het grootste deel van de financiering ging naar projecten gericht op sociaaleconomische vooruitgang en empowerment (1,3 miljard dollar) en hernieuwbare energie (1,2 miljard dollar).

Het rapport belicht belangrijke cijfers die de ecologische en sociale impact aantonen, waaronder het terugdringen van de koolstofuitstoot, een grotere inzet van hernieuwbare energie en meer financiering voor minderbedeelde bevolkingsgroepen.

"Onze projecten pakken de dringende uitdagingen van de regio aan, waarbij partnerschappen voor innovatie, economische groei en sociale integratie worden aangemoedigd," aldus James Scriven, CEO van IDB Invest. "Van milieugerichte inspanningen zoals de reductie van broeikasgassen, afvalwaterbeheer en hernieuwbare energie, tot sociaal gedreven initiatieven die toegang bieden tot schoon water, banen creëren en kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunen, willen wij positieve verandering aansturen."

Sustainalytics bevestigde in een onafhankelijke beoordeling dat het rapport voldoet aan de criteria en rapportageverplichtingen van het Sustainable Debt Framework van IDB Invest.

Het rapport is een hoeksteen van het Sustainable Debt Framework van IDB Invest, waarmee IDB Invest groene, sociale en duurzaamheidsobligaties uit kan geven, in lijn met de Green Bond Principles en de Social Bond Principles, gepubliceerd door de International Capital Market Association.

Over IDB Invest

IDB Invest is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor de bevordering van de economische ontwikkeling van de aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de privésector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te optimaliseren. Met een portefeuille van $ 21 miljard aan vermogen onder beheer en meer dan 394 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van zijn klanten in een verscheidenheid van industrieën. Bezoek onze website idbinvest.org.

