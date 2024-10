IDB Invest bevestigt opnieuw zijn betrokkenheid bij de Chileense energiesector met een recordbedrag van $ 2,4 miljard aan particuliere investeringen

WASHINGTON, 10 oktober 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest heeft een faciliteit gestructureerd voor de aankoop van meer dan 99% van de betalingscertificaten die zijn uitgegeven door het tariefstabilisatiefonds, in overeenstemming met de nieuwe Chileense MPC-wet. Dit is een belangrijke stap om de stabiliteit van het Chileense energiesysteem en de tarieven te waarborgen. De transactie zal een einde maken aan de opbouw van schulden bij energiebedrijven en een oplossing bieden voor hun onmiddellijke liquiditeit en financiële duurzaamheid op de lange termijn.

Over 99% of Chile's power generation companies are participating.

Via aankoopfaciliteiten die aan 26 Chileense energiebedrijven (99% van de sector) zijn verstrekt, heeft IDB Invest ingestemd met de aankoop van de betalingscertificaten die aan elk van hen voor maximaal $ 2,4 miljard zijn uitgegeven. Deze transactie is de grootste mobilisatie van particuliere middelen door IDB Invest.

De structuur omvat maximaal $ 240 miljoen (faciliteit A) uit fondsen van IDB Invest en maximaal $ 2,16 miljard (faciliteit B) uit onderhandse plaatsingen van schuldpapier onder 144A Reg S op de internationale kapitaalmarkten. Het sluiten van de inkoopfaciliteit en de uitgifte van schuldbewijzen zijn onderworpen aan de gebruikelijke voorafgaande voorwaarden en zullen naar verwachting plaatsvinden rond 24 oktober 2024.

De transactie is vooral gunstig voor consumenten die als kwetsbaar zijn aangemerkt en zal bijdragen tot een gecontroleerde overgang naar marktprijzen voor elektriciteitsdiensten en tot financiële duurzaamheid voor energieopwekkingsbedrijven.

James Scriven, CEO van IDB Invest: "Dit project is een duidelijk voorbeeld van samenwerking met de publieke sector en het vermogen van IDB Invest om innovatieve financiële oplossingen te ontwikkelen en privékapitaal te mobiliseren voor een grotere impact in de regio."

IDB en IDB Invest hebben ondersteuning geboden bij het ontwerp en de implementatie van de nieuwe wet, naast advies over het ontwerpen van een subsidiemechanisme voor kwetsbare gezinnen en de overgang naar een nieuwe marktstructuur die schone energie en klimaatactie bevordert.

Zie deelnemende entiteiten hier.

