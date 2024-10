IDB Invest réaffirme son engagement envers le secteur énergétique chilien avec une mobilisation record de 2,4 milliards de dollars d'investissements privés

WASHINGTON, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest a structuré une facilité pour acheter plus de 99 % des certificats de paiement émis par le Fonds de stabilisation des tarifs, conformément à la nouvelle loi MPC du Chili, dans une étape clé pour assurer la stabilité du système énergétique et des tarifs du Chili. L'opération mettra fin à l'accumulation de dettes auprès des entreprises de production d'électricité et permettra d'assurer leur liquidité immédiate et leur viabilité financière à long terme.

Over 99% of Chile's power generation companies are participating.

Par le biais de facilités d'achat accordées à 26 entreprises de production d'électricité au Chili (99 % du secteur), IDB Invest a accepté d'acheter les certificats de paiement émis à chacune d'entre elles pour un montant maximum de 2,4 milliards de dollars. Cette opération constitue la plus importante mobilisation de ressources privées par IDB Invest.

La structure comprend jusqu'à 240 millions de dollars (Facilité A) provenant des fonds IDB Invest, et jusqu'à 2,16 milliards de dollars (Facilité B) provenant de placements privés de titres de créance sous 144A Reg S sur les marchés internationaux de capitaux. La clôture de la facilité d'achat et l'émission de titres de créance sont soumises aux conditions préalables habituelles et devraient avoir lieu autour du 24 octobre 2024.

L'opération bénéficiera principalement aux consommateurs considérés comme vulnérables et contribuera à assurer une transition contrôlée vers les prix du marché pour les services d'électricité et à garantir la viabilité financière des entreprises de production d'énergie.

James Scriven, PDG de IDB Invest : "Ce projet est un exemple clair de collaboration avec le secteur public et de la capacité de IDB Invest à développer des solutions financières innovantes pour mobiliser des capitaux privés afin d'accroître l'impact dans la région".

La BID et IDB Invest ont apporté leur soutien à la conception et à la mise en œuvre de la nouvelle loi, en plus de conseils sur la conception d'un mécanisme de subvention pour les familles vulnérables et la transition vers une nouvelle structure de marché promouvant l'énergie propre et l'action climatique.

Voir les entités participantes ici.

À propos de IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe de la Banque interaméricaine de développement, est une banque multilatérale de développement qui s'est engagée à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par l'intermédiaire du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin d'obtenir des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental. Avec un portefeuille de 21 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 394 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des conseils qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

Contact avec la presse : Ana Escudero

Email : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527479/ChileTarifas.jpg