IDB Invest publie son premier rapport d'allocation et d'impact des obligations durables

WASHINGTON, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Selon son premier rapport d'allocation et d'impact des obligations durables , IDB Invest a achevé son programme de financement de 1,6 milliard de dollars pour 2021, exclusivement composé d'obligations durables, conformément à son cadre d'endettement durable.

In 2021, 100% of IDB Invest’s bond issuances were sustainable, social or green. This inaugural report integrates all thematic bonds issued by IDB Invest in a single place and publishes actual impact metrics rather than expected metrics.

Le programme comprenait des obligations durables d'une valeur d'un milliard de dollars, des obligations sociales d'une valeur de 424 millions de dollars et des obligations environnementales d'une valeur de 186 millions de dollars destinées à financer des projets écologiques et inclusifs du secteur privé dans l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Parmi ces obligations, l'on peut citer les toutes premières obligations de genre, émises par un émetteur supranational, ainsi que la première obligation bleue émise dans la région.

« Nous sommes déterminés à investir dans le développement durable et à joindre le geste à la parole en tant que principal émetteur durable, a déclaré James Scriven, PDG d'IDB Invest. Les investisseurs veulent connaître l'impact de leurs investissements ESG sur le développement. Nous sommes en voie d'obtenir ces résultats. »

Le rapport fournit aux investisseurs des renseignements pour évaluer l'impact de leurs investissements ESG. Il comprend des données sur les obligations durables d'IDB Invest, et surtout sur les projets financés par le produit des obligations, notamment des indicateurs d'impact et des études de cas. Une évaluation indépendante de Sustainalytics a confirmé la conformité du rapport avec le cadre d'endettement durable d'IDB Invest en matière de critères de fléchage des produits et d'engagement à rendre des comptes.

IDB Invest a alloué le produit d'obligations durables d'une valeur de 1,6 milliard de dollars émises en 2021 à 54 projets ; parmi les bénéficiaires, l'on trouve des projets de promotion et d'autonomisation socioéconomique (799 millions de dollars), d'énergie renouvelable (387 millions de dollars) et de création d'emplois (257 millions de dollars). Les mesures d'impact ont fait état de plus de 2,5 milliards de tonnes de réduction d'émission, de 570 959 PME financées, de 5,3 millions de MWh d'énergie renouvelable produits et de 413 551 prêts accordés à des PME dirigées par des femmes.

Les investissements durables ont bondi au cours des dernières années et les investissements ESG mondiaux devraient passer d'environ 35 000 milliards de dollars en 2020 à 50 000 milliards de dollars d'ici 2025. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les obligations thématiques ont plus que doublé en deux ans, avec un marché atteignant les 48,6 milliards de dollars.

À propos de IDB Invest

IDB Invest , membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels elle mène ses activités par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets de développement durable pour obtenir des résultats financiers et maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 14,8 milliards de dollars en gestion d'actifs et 375 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

