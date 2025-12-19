IDB Invest Wiederaufnahme Originate-to-Share Preisgekrönte Verbriefung

WASHINGTON, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- IDB Invest, ein Mitglied der IDB Group, hat über $450 Millionen zu seiner $1 Milliarde Scaling4Impact-Verbriefung hinzugefügt, die 2024 aufgelegt wurde. Damit ist die erste erneute Verbriefung nach dem originate-to-share Modell durch eine multilaterale Entwicklungsbank (MDB) zur Mobilisierung von Privatkapital für die Entwicklung.

Die Transaktion bestätigt, dass Verbriefungen ein wiederholbares Instrument für MEB sein können, um ihre Bilanzen zu optimieren, privates Kapital zu mobilisieren und Raum für eine verstärkte Kreditvergabe zu schaffen.

„Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des IDB Invest+ originate-to-share-Geschäftsmodells und der IDBStrategie+ der IDB-Gruppe zur Förderung der Entwicklung des Privatsektors", sagte Ilan Goldfajn, Präsident der IDB-Gruppe. „Indem wir globale Investoren für unsere Projekte gewinnen, ebnen wir den Weg zu einem besser skalierbaren Modell für die Mobilisierung von privatem Kapital für die Entwicklung."

Das neue Portfolio umfasst die Bereiche Infrastruktur, Energie, Finanzinstitute und Unternehmen in ganz Lateinamerika und der Karibik. Die Mezzanine-Tranche wurde von Newmarket Capital erworben, wobei Teile davon von AXA XL und AXIS Capital versichert wurden. IDB Invest behält die vorrangigen und nachrangigen Tranchen.

„Wir haben bewiesen, dass unser Modell funktioniert", sagte James Scriven, CEO von IDB Invest. „Die Rückkehr an den Markt mit diesem retap beweist das starke Vertrauen der Investoren in die Qualität und Performance unserer diversifizierten Entwicklungsanlagen."

„Ich freue mich über diese Erweiterung der ursprünglichen Scaling4Impact-Transaktion, die ein Beweis für die Bedeutung langfristiger Partnerschaften bei der Schaffung neuer Wege für private Investoren zur Beteiligung an der Entwicklungsfinanzierung ist", sagte Molly Whitehouse, Portfoliomanagerin für die SRT-Plattform von Newmarket und Managing Director und Mitbegründerin von Newmarket. „Diese Anzapfung bestätigt die wichtige Rolle von SRT-Transaktionen bei der Unterstützung multilateraler Kreditinstitute bei der Ausweitung ihrer wichtigen Kreditvergabe."

Die ursprüngliche Transaktion - die erste Verbriefung von MDB-Vermögenswerten des Privatsektors in Lateinamerika und der Karibik - hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter zuletzt Securitization Deal of the Year, Latin America, von IJGlobal Investor Awards 2025.

Die Website retap fördert die von der G20 befürworteten MDB-Reformen durch die Förderung von Finanzinnovationen, die Einwerbung von privatem Kapital, die Optimierung der Bilanzen von und die Nutzung von MDB-Leistungsdaten über die Global Emerging Markets (GEMs)-Datenbank.

Santander Corporate & Investment Banking und Clifford Chance waren als Berater tätig.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg