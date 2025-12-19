IDB Invest renouvelle son programme de titrisation primé « Originate-to-Share »

WASHINGTON, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- IDB Invest, membre du Groupe de la BID, a ajouté plus de 450 millions de dollars à sa 1 milliard de dollars Scaling4Impact titrisation lancée en 2024 - marquant le premier retap d'une titrisation sous le modèle originate-to-share par une banque multilatérale de développement (MDB) pour mobiliser des capitaux privés pour le développement.

La transaction confirme que les titrisations peuvent servir d'outil reproductible pour les BMD afin d'optimiser leurs bilans, de mobiliser des capitaux privés et d'ouvrir la voie à une augmentation des prêts.

« Il s'agit d'une étape importante du modèle d'affaires IDB Invest+ originate-to-share et de la stratégie IDBStrategy+ du groupe de la BID visant à encourager le développement mené par le secteur privé », a déclaré Ilan Goldfajn, président du groupe de la BID. « En faisant participer des investisseurs internationaux à nos projets, nous ouvrons la voie à un modèle plus évolutif de mobilisation de capitaux privés pour le développement. »

Le nouveau portefeuille couvre les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des institutions financières et des entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes. La tranche mezzanine a été achetée par Newmarket Capital, avec des portions assurées par AXA XL et AXIS Capital. IDB Invest conserve les tranches senior et junior.

« Nous avons démontré que notre modèle fonctionne », a déclaré James Scriven, directeur général de IDB Invest. « Le fait de revenir sur le marché avec ce retour sur témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la qualité et la performance de nos actifs de développement diversifiés ».

« Je me réjouis de voir cette expansion de la transaction originale Scaling4Impact, qui témoigne de l'importance des partenariats à long terme dans la création de nouvelles voies pour les investisseurs du marché privé de participer au financement du développement », a déclaré Molly Whitehouse, gestionnaire de portefeuille pour la plateforme SRT de Newmarket et directeur général et cofondateur de Newmarket. « Cette décision réaffirme le rôle important que jouent les transactions SRT en aidant les institutions multilatérales de prêt à continuer à développer leurs activités de prêt essentielles ».

La transaction originale - la première titrisation d'actifs du secteur privé des BMD en Amérique latine et dans les Caraïbes - a reçu de nombreuses récompenses, dont la plus récente Securitization Deal of the Year, Latin America, par IJGlobal Investor Awards 2025.

Le retap fait avancer les réformes des BMD approuvées par le G20 en promouvant l'innovation financière, en attirant des capitaux privés, en optimisant les bilans et en exploitant les données de performance des BMD via la base de données Global Emerging Markets (GEMs).

Santander Corporate & Investment Banking et Clifford Chance ont joué le rôle de conseillers.

